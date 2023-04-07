日自衛隊失事直升機「3月底檢修無異狀」 失聯前兩分鐘曾聯繫塔台

日本陸上自衛隊一架UH-60JA黑鷹直升機6日在沖繩縣宮古島附近海域失事，機上10人下落不明。沖繩時報報導，根據陸上自衛隊的最新調查結果，該架直升機在3月下旬實施的機體維修檢查中，並未出現任何異常狀況。

此外，陸上自衛隊調查發現，直升機失聯前兩分鐘，曾與宮古島市下地島機場的塔台進行無線電通訊，但目前內容不明。

據報導，陸上自衛隊的飛機每飛行50小時就會進行一次「專項檢查」，事故直升機在3月20日至3月28日之間接受檢修，之後又進行約1小時的確認飛行，皆未發現異常。

陸上自衛隊的黑鷹直升機UH-60JA於當地時間6日下午3時55分左右從雷達上消失，消失地點為宮古機場西北方約18公里處海上。

陸上自衛隊幕僚長森下泰臣在記者會上表示，他們確認這是一起空難，「給國民造成困擾和擔憂，我深表歉意。根據飛機油耗和目前發現的設備零件判斷，推測是飛機失事」。