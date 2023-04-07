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日本自衛隊黑鷹直升機墜海10人失聯 疑似旋翼殘骸碎片照曝光
日本陸上自衛隊一架UH-60JA黑鷹直升機6日在沖繩縣宮古島附近海域失聯，機上10人下落不明，根據日媒最新消息，已在宮古島附近海上發現疑似該機體殘骸碎片，目前搜救人員仍在持續搜索中。
共同社等日媒報導，陸上自衛隊的黑鷹直升機UH-60JA於當地時間6日下午3時55分左右從雷達上消失，消失地點為宮古機場西北方約18公里處海上。日本海上保安廳表示，目前找到一艘折疊的救生艇，上頭寫著「陸上自衛隊」，以及疑似是直升機窗框和旋翼的殘骸。
根據陸上自衛隊，機上共有10人，目前全數下落不明，包括兩名飛行員、兩名維修人員及六名自衛隊乘員，其中包含第8師團師團長坂本雄一。
陸上自衛隊幕僚長森下泰臣在記者會上表示，他們確認這是一起空難，「給國民造成困擾和擔憂，我深表歉意。根據飛機油耗和目前發現的設備零件判斷，推測是飛機失事」。
目前自衛隊的機艦及巡邏艇仍在繼續搜索中，尚未發現任何失蹤人員，陸上自衛隊也正在調查失事原因是否為飛機故障或飛行員失誤等突發意外。
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