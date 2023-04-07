日本自衛隊黑鷹直升機墜海10人失聯 疑似旋翼殘骸碎片照曝光

日本陸上自衛隊一架UH-60JA黑鷹直升機6日在沖繩縣宮古島附近海域失聯，機上10人下落不明，根據日媒最新消息，已在宮古島附近海上發現疑似該機體殘骸碎片，目前搜救人員仍在持續搜索中。

共同社等日媒報導，陸上自衛隊的黑鷹直升機UH-60JA於當地時間6日下午3時55分左右從雷達上消失，消失地點為宮古機場西北方約18公里處海上。日本海上保安廳表示，目前找到一艘折疊的救生艇，上頭寫著「陸上自衛隊」，以及疑似是直升機窗框和旋翼的殘骸。

根據陸上自衛隊，機上共有10人，目前全數下落不明，包括兩名飛行員、兩名維修人員及六名自衛隊乘員，其中包含第8師團師團長坂本雄一。

陸上自衛隊幕僚長森下泰臣在記者會上表示，他們確認這是一起空難，「給國民造成困擾和擔憂，我深表歉意。根據飛機油耗和目前發現的設備零件判斷，推測是飛機失事」。