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影／佔領貝萊德投信總部！法國示威群眾手持紅色照明彈畫面曝

聯合報／ 編譯張君堯／即時報導
法國民眾針對年金制度改革的抗議活動越演越烈，示威者6日更強行闖入全球最大的基金管理公司：貝萊德投信的巴黎總部。美聯社
法國民眾針對年金制度改革的抗議活動越演越烈，示威者6日更強行闖入全球最大的基金管理公司：貝萊德投信的巴黎總部。美聯社

法國民眾針對年金制度改革的抗議活動越演越烈，示威者6日更強行闖入全球最大的基金管理公司：貝萊德投信（BlackRock）的巴黎總部。

CNN報導，社群媒體上的影片可以見到示威者手持紅色照明彈並將煙霧彈射入貝萊德投信的辦公室，包括幾個工會代表在內的約100名示威群眾更不停高喊反改革口號。

據悉，雖然貝萊德投信並未參與養老金改革，但抗議者表示因為該公司為私人養老基金提供服務，示威者們便將其視為攻擊目標。

法國境內反對將退休年齡從62歲提高到64歲的抗議活動已進入第11天，迄今的罷工行動已對交通服務、學校和企業造成巨大破壞，法國政府曾表示「養老金改革對防止迫在眉睫的財政赤字是必要的」，但隨著生活成本不斷上升，這項改革激怒工人。

上月23日的抗議活動中更至少有80人被捕、123名警察受傷，示威者更有放火、發射煙霧彈並破壞設施等行為。法國內政部表示6日將在全國部署1萬1500名執法人員。

法國 投信 養老金

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