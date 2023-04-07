報復遭34枚火箭彈襲擊！以色列軍方「連夜對加薩走廊空襲」

以色列軍方6日連夜對加薩走廊進行空襲，以回應從黎巴嫩南部發射的34枚火箭彈。

華盛頓郵報報導，以色列軍方的聲明指出「以色列戰鬥機襲擊加薩走廊北部和中部2條地下隧道和2個哈瑪斯集團製造武器的基地」。巴勒斯坦衛生部則表示「沒有人員傷亡」。

雖然6日從黎巴嫩南部發射的34枚火箭彈大部分被以色列防空系統攔截，但至少有6枚仍落到以色列境內，導致一名19歲男子被碎片擊傷。黎巴嫩或巴勒斯坦被佔領土上沒有任何團體立即聲稱對6日的襲擊負責。

以色列總理內唐雅胡（Benjamin Netanyahu）對此表示「我們將削弱敵人，他們將為每一次侵略行為付出代價」，並稱「以色列公民在關鍵時刻團結一致，支持以色列國防軍和其他安全部門保衛我們國家和人民的行動」。以色列國防軍的聲明則直言「以色列國防軍要求哈瑪斯組織對來自加薩走廊的所有恐怖活動負責，並將面對針對以色列安全做出侵犯行為的後果」。