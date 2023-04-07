快訊

高端股價飆涉內線交易 食藥署審查委員夫妻被起訴

未來20年不斷上演資產爭奪？ 嬰兒潮世代企業家交棒難

MLB／對右投張育成沒出賽 吉田正尚敲雙安手感回溫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

報復遭34枚火箭彈襲擊！以色列軍方「連夜對加薩走廊空襲」

聯合報／ 編譯張君堯／即時報導
以色列軍方6日連夜對加薩走廊進行空襲，以回應從黎巴嫩南部發射的34枚火箭彈。美聯社
以色列軍方6日連夜對加薩走廊進行空襲，以回應從黎巴嫩南部發射的34枚火箭彈。美聯社

以色列軍方6日連夜對加薩走廊進行空襲，以回應從黎巴嫩南部發射的34枚火箭彈。

華盛頓郵報報導，以色列軍方的聲明指出「以色列戰鬥機襲擊加薩走廊北部和中部2條地下隧道和2個哈瑪斯集團製造武器的基地」。巴勒斯坦衛生部則表示「沒有人員傷亡」。

雖然6日從黎巴嫩南部發射的34枚火箭彈大部分被以色列防空系統攔截，但至少有6枚仍落到以色列境內，導致一名19歲男子被碎片擊傷。黎巴嫩或巴勒斯坦被佔領土上沒有任何團體立即聲稱對6日的襲擊負責。

以色列總理內唐雅胡（Benjamin Netanyahu）對此表示「我們將削弱敵人，他們將為每一次侵略行為付出代價」，並稱「以色列公民在關鍵時刻團結一致，支持以色列國防軍和其他安全部門保衛我們國家和人民的行動」。以色列國防軍的聲明則直言「以色列國防軍要求哈瑪斯組織對來自加薩走廊的所有恐怖活動負責，並將面對針對以色列安全做出侵犯行為的後果」。

以色列 黎巴嫩 巴勒斯坦

延伸閱讀

以色列遭34枚火箭襲擊 歸咎黎巴嫩境內哈瑪斯成員

【專家之眼】台灣政府丟不丟臉，水這麼多竟然搞成缺水

失U20世界盃主辦權 印尼總統熱門人選挺拒以色列參賽挨轟

【Daily Podcast】 美國田納西州校園槍擊案／俄羅斯反戰電視台編輯後來呢？／以色列暫緩司法改革

相關新聞

報復遭34枚火箭彈襲擊！以色列軍方「連夜對加薩走廊空襲」

以色列軍方6日連夜對加薩走廊進行空襲，以回應從黎巴嫩南部發射的34枚火箭彈。

加拿大派軍機赴日 支援聯合國安理會制裁北韓

加拿大今天表示，將派遣一架軍機赴日本，以支援聯合國安全理事會（Security Council）對北韓的制裁任務

IMF總裁：全球2023年經濟成長率預料不到3%

國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）今天示警，幾乎所有先進經濟體持續走緩，預料...

馬克宏訪中避談關鍵台海議題 遭批落入北京陷阱

法國總統馬克宏今天在北京會晤中國國家主席習近平。法國專家表示，台灣議題才是一切關鍵，馬克宏如此避談令人無法理解；議員更批...

法罷工不止 馬克宏親信：總統要能承擔

法國總理博爾內與工會五日針對退休金改革的會談未能打破政治僵局，法國第十一輪全國大罷工六日登場。總統馬克宏支持度陷入危機。...

不滿美韓軍演 北韓暗示動核武

北韓官方朝中社報導，北韓六日指控美國和南韓的聯合軍演讓緊張局勢升級到核戰邊緣，矢言以「進攻行動」予以回應。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦