美韓軍演加劇緊張局勢 北韓怒稱此舉將朝鮮半島「推向核戰邊緣」

北韓周四指責美國和韓國將朝鮮半島推向核戰爭邊緣，指的是兩國正在舉行的聯合軍事演習。

北韓國家官媒朝中社（KCNA）發表評論稱，聯合軍演在加劇緊張局勢升級。

該評論作者崔柱賢（Choe Ju Hyon）被朝中社稱為「國際安全分析人士」。他稱美韓聯合軍演是「將朝鮮半島推向爆炸點的導火索」，並警告說，北韓將以「進攻行動」作為回應。

評論寫道：「美國及其追隨者對北韓的魯莽軍事對抗歇斯底里，正在將朝鮮半島的局勢推向不可逆轉的災難」、「推向核戰爭的邊緣」。

半島緊張局勢升級

美國和韓國自3月起開始了一系列年度春季軍事演習，包括五年來首場大規模兩棲登陸演習。北韓對此表示強烈反對並將其描述為入侵的預演。

周四的這篇評論寫道：「軍演已將朝鮮半島變成了一個的巨大火藥庫，隨時可能被引爆」。

朝鮮導彈發射活動在沉寂數年後呈指數級增長，此次軍演正是在此背景之下進行。

2022年，平壤共發射了70多枚導彈。今年，朝鮮在10次不同的導彈發射活動中發射了至少20枚彈道導彈和巡航導彈。

（德新社、路透社）

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