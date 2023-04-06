快訊

為馬英九餞行 宋濤：家裡面的事絕不能讓外人插手

奪命一瞬曝光！司機買便當忘拉手煞車 慘遭公車夾擊撞死

台鹽前董座陳啟昱爆農舍爭議 宣布退出民進黨、不再參與政治

美韓軍演加劇緊張局勢 北韓怒稱此舉將朝鮮半島「推向核戰邊緣」

德國之聲／ 德國之聲
北韓國家官媒朝中社發表評論稱，美日韓聯合軍演在加劇緊張局勢升級。4日，美國海軍尼米茲號航空母艦（中）與韓國海軍驅逐艦 Yulgok Yi I（下）和日本海上自衛隊一起航行。法新社
北韓國家官媒朝中社發表評論稱，美日韓聯合軍演在加劇緊張局勢升級。4日，美國海軍尼米茲號航空母艦（中）與韓國海軍驅逐艦 Yulgok Yi I（下）和日本海上自衛隊一起航行。法新社

北韓周四指責美國和韓國將朝鮮半島推向核戰爭邊緣，指的是兩國正在舉行的聯合軍事演習。

北韓國家官媒朝中社（KCNA）發表評論稱，聯合軍演在加劇緊張局勢升級。

該評論作者崔柱賢（Choe Ju Hyon）被朝中社稱為「國際安全分析人士」。他稱美韓聯合軍演是「將朝鮮半島推向爆炸點的導火索」，並警告說，北韓將以「進攻行動」作為回應。

評論寫道：「美國及其追隨者對北韓的魯莽軍事對抗歇斯底里，正在將朝鮮半島的局勢推向不可逆轉的災難」、「推向核戰爭的邊緣」。

半島緊張局勢升級

美國和韓國自3月起開始了一系列年度春季軍事演習，包括五年來首場大規模兩棲登陸演習。北韓對此表示強烈反對並將其描述為入侵的預演。

周四的這篇評論寫道：「軍演已將朝鮮半島變成了一個的巨大火藥庫，隨時可能被引爆」。

朝鮮導彈發射活動在沉寂數年後呈指數級增長，此次軍演正是在此背景之下進行。

2022年，平壤共發射了70多枚導彈。今年，朝鮮在10次不同的導彈發射活動中發射了至少20枚彈道導彈和巡航導彈。

（德新社、路透社）

© 2023 年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

北韓 美國 南韓 軍演

延伸閱讀

華府智庫：衛星畫面顯示 北韓寧邊核設施出現高度活躍活動

北韓官媒釋出最新微型核彈頭照片 專家憂：具有更強大的威力

日本防衛省：北韓試射2枚飛彈 落入日專屬經濟區外

北韓又射飛彈！南韓軍方：向朝鮮半島東海發射彈道飛彈

相關新聞

中俄友誼無上限？中駐歐大使玩文字遊戲 稱外界誤解中俄關係

中國駐歐盟使團團長傅聰接受紐約時報專訪，表示外界誤解中俄關係，指兩國並未如普亭與習近平所宣稱友誼「無上限」。他也呼籲中歐...

失聯時「無風雨過大狀況」 日本自衛隊直升機上10官兵仍下落不明

日本放送協會（NHK）等日媒6日引述防衛省相關人士報導，當天下午約4點半（比台灣快1小時），在距離台灣約300公里的日本...

機上10人生死未卜…日本自衛隊直升機失聯 海上發現疑似旋翼殘骸

日本防衛省表示，今天下午一架載有10人的陸上自衛隊直升機於沖繩縣宮古島周邊飛行時，從雷達上消失。防衛省相關人士說，海上保...

太依賴中國市場？馬克宏拒與陸脫鉤 紐時：陸也需培養歐洲夥伴

法國總統馬克宏正在中國進行國是訪問，紐約時報形容，馬克宏認為與中國脫鉤對歐洲沒有好處，因為涉及巨大的經濟利益；同樣中國在...

非法攜帶百萬美元珠寶？巴西前總統波索納洛回國一周遭偵訊

消息人士告訴法新社，巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）遭控試圖非法攜帶沙烏地阿拉伯饋贈的價值數百萬美元珠...

美韓軍演加劇緊張局勢 北韓怒稱此舉將朝鮮半島「推向核戰邊緣」

北韓周四指責美國和韓國將朝鮮半島推向核戰爭邊緣，指的是兩國正在舉行的聯合軍事演習。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦