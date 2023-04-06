德國宣布新冠大流行結束 4月7日取消所有防疫規定

德國衛生部長勞特巴赫（Karl Lauterbach）本周三在柏林表示，從病毒變種、疫苗接種和尚存的臨床病例三個方面來看，可以認為德國的新冠大流行已經結束。並表示，「我們成功地應對了疫情，並且取得了良好的成績」。

勞特巴赫認為，總體來說，德國抗疫的應對策略是成功的。並將此歸功於「理智和樂於助人的人幫助應對了挑戰」。同時他也指出，當時的一些抗疫舉措，現在事後看來可能會采取不同的做法。「我認為長時間的學校關閉可能是不必要的」。指的是為防止病毒傳播采取的封鎖措施包括在全國範圍內關閉學校和日托中心。

本周二，聯邦政府新冠疫情專家小組在總理府舉行了最後一次會議。復活節期間，國家層面的防疫保護措施也將結束。

醫療保健領域的口罩強制措施結束

本周五（4月7日），在多次放寬防疫措施後，醫療保健領域的全國性口罩強制措施也將結束。

在現行新冠疫苗接種規定到期後，計劃將新冠疫苗納入常規醫療服務中，但目前尚不清楚新冠疫苗的接種資金問題如何解決。勞特巴赫對醫療保險機構和醫護界尚未就未來的費用報銷問題達成一致感到失望。為此，他邀請相關各方與其會談，以避免疫苗接種出現漏洞。

(德新社)

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