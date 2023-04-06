中澳關係升溫…澳總理稱願與習近平會面 陸方釋出善意

雖然存在眾多如TikTok等爭端及貿易問題，但中國和澳大利亞的關係總體而言正在升溫。

澳聯社報導，澳大利亞高級官員先前在北京會見了中國官員，討論了貿易制裁，包含價值數十億美元的葡萄酒、大麥和肉類貿易。這是雙方外交解凍的最新跡象。

澳大利亞貿易部長法雷爾（Don Farrell）週二（4月4日）表示，中澳雙方談判目前進展順利，「從中國收到的所有信息都非常非常積極」。但他也承認，雙方的貿易情況仍需要時間才能改善，「扭轉這艘船需要一些時間」。

中澳之間的貿易高層官員會議之前，澳大利亞助理貿易部長艾爾斯（Tim Ayres）剛從中國返回幾天，他在北京會見了中國商務部副部長王受文。艾爾斯在會上主張應與中國「及時、全面地恢復貿易」，他說這符合兩國的利益。

艾爾斯是繼去年12月，澳大利亞外交部長黃英賢（Penny Wong）訪問中國之後，第2位訪問中國的部長級官員，在他之後，法雷爾可能會在未來幾週內訪問北京。

澳總理稱尚未收到中國邀請

香港《南華早報》週二（4日）曾報導，中國和澳大利亞的匿名消息人士指出，中國官方已「原則上」邀請澳大利亞總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese），在今年的9月或10月訪問北京，這是為了慶祝澳大利亞總理首次訪華50週年。澳大利亞工黨籍的前總理惠特拉姆（Gough Whitlam），在1973年10月首次訪問中國。

中國外交部發言人毛寧週二在例行記者會被問及此事，沒有證實相關報導，僅稱「關於你的具體問題，我沒有可以提供的消息」。

澳大利亞新聞網報導，阿爾巴尼斯週三（5日）否認此消息，說他尚未收到邀請。阿爾巴尼斯表示，「我讀了這篇文章，我確實向我的辦公室核實過」。

但他同時也說，他樂於與中國國家主席習近平見面，並說雙方如果能進行對話是一件好事。「我說過，如果收到（中國的訪問）邀請，我會接受」，阿爾巴尼斯說。不過澳方還沒有制定出一個時間表。

阿爾巴尼斯去年曾在印尼峇裡島舉行的二十國集團（G20）領袖峰會期間，會見了習近平。若能成行，他將成為自2016年前總理特恩布爾（Malcolm Turnbull）以來，7年來首位訪問北京的澳大利亞總理。

中方善意回應

雖然阿爾巴尼斯表明自己尚未收到邀請，但中國官方也對中澳關係的恢復釋出善意。中國外交部副部長馬朝旭預計於復活節的後一週訪問澳大利亞。

《澳大利亞人報》週一（3日）報導，中國駐澳大利亞大使肖千表示，中國有興趣投資2032年布裡斯班奧運會等標誌性活動，作為雙邊貿易和投資關係「新領域」的一部分，該領域將涵蓋可再生能源、製造業和綠色技術。

肖千上週訪問布裡斯班時說，中澳雙邊關係經歷了5年的「動盪和曲折」之後，環境正在迅速改善。肖千說，澳大利亞和中國可以成為「最好的合作夥伴」，在技術、製造業和可再生能源以及之前被拒絕的「一帶一路」倡議等領域進行合作。

他說，中澳基本上已經穩定了兩國之間的關係。他還表示：「雙方同意在我們有共同點的許多領域進行合作。我們將繼續前進，探索新的領域，如氣候變化、綠色能源和基礎設施」。

值得一提的是，面對中國和澳大利亞有一天會發生軍事衝突的擔憂，肖千這麼說：「鑑於我們之間的密切關係，這種情況是不可想像的。」報導認為，他的樂觀評論表明，儘管澳大利亞最近與美國和英國簽署了有爭議的奧庫斯（AUKUS）潛艇協議，但北京和堪培拉已經成功地重新建立關係。

（綜合報導）

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