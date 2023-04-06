控美韓聯合軍演升高緊張 北韓揚言以進攻行動回應

北韓中央通信社的報導指出，北韓今天指控美國和南韓的聯合軍演讓緊張局勢升級到核戰邊緣，矢言以「進攻行動」予以回應。

北韓中央通信社（KCNA）發布國際安全分析家崔主賢的評論，評論中批評美國與南韓的聯合軍事演習是「引發朝鮮半島局勢瀕臨爆炸點的禍首」。

文章中說：「美國及其追隨者對北韓魯莽的軍事對抗與歇斯底里，將朝鮮半島的局勢推向一場不可逆的災難…核子戰爭的邊緣。」

該文又說：「現在，國際社會一致希望籠罩在朝鮮半島上的核戰烏雲能盡早散去。」

美國和南韓部隊3月以來就一直在進行連串的年度春季軍演，當中包括有美國航空母艦與B-1B、B-52戰略轟炸機參與其中的空中與海上演習，及美韓5年來的首次大規模兩棲登陸演習。

評論中指出，美軍航空母艦的參與，目的是要引發對抗；北韓為了對演習做出回應，將以戰爭遏制力做出「進攻行動」。韓聯社（Yonhap）報導指出，北韓所謂的「 戰爭遏制力」指的是核武器。

文章中又說：「美韓演習讓朝鮮半島變成一個巨大的火藥庫，且隨時都會爆炸。」

北韓向來對美韓聯合軍演反應激烈，聲稱是為入侵做預演。

最近幾週，北韓一直在加強軍事行動，秀出了更新、更小的核彈頭，發射了能打擊美國各地的洲際彈道飛彈，並測試了其所謂水下核攻擊無人艇。

南韓國防部長李鐘燮（Lee Jong-Sup）今天表示，北韓已經準備好，「隨時」可以進行核試。他並重申南韓政策的重點，將是針對北韓不斷演進的核武及飛彈威脅加強威懾。

在北韓的挑釁行為，如公布「火山-31」（Hwasan-31）戰術核彈頭及測試水下核攻擊無人艇，使緊張局勢加劇之際，李鐘燮在國會的國防委員會提出上述看法。

李鐘燮告訴議員：「（北韓）已經完成第7次核試的準備工作，且已能隨時進行核試。」