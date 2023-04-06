馬克宏、馮德萊恩訪中 黑白臉施壓習近平

歐盟、法國兩面手法，訪中會習近平，盼施壓俄羅斯停戰！歐盟執委會主席馮德萊恩與法國總統馬克宏近日連袂訪中，外媒分析，與美國、北約友好的馮德萊恩將會扮演黑臉，在俄烏戰爭、中歐貿易問題上強勢與習近平談判；馬克宏則在行前就放話，中國有些意見值得採納，因此將會是白臉，軟硬兼施試圖讓習近平影響俄羅斯。

出訪中國盼促停戰

根據《英國廣播公司》6日報導，馬克宏與馮德萊恩5日共同訪中，於6日會見中國國家主席習近平。在他們之前，德國總理蕭茲與西班牙總理桑契斯都有訪問中國，展現歐洲仍願意與中國互動的態度。馬克宏與馮德萊恩出訪的目的也與德、西兩國總理相同，希望中國能施壓俄羅斯停止俄烏戰爭。

《歐洲新聞網》提到，雖然中國是歐洲最大貿易夥伴，但因為抖音、一帶一路政策等影響，讓原本要簽訂的《中歐投資協定》喊停，雙方仍有許多議題需要談判。《英廣》分析，在一系列談判中，與美國總統拜登和北約交好的馮德萊恩，將會是比較強硬施壓的一方，她在出訪前就曾發表演說，批評習近平與俄羅斯總統普丁保持友誼的行為不恰當。

歐盟內部意見不一

另外，針對中國對俄烏戰爭提出12點停戰協議，馮德萊恩也回應說，只要會正當化俄羅斯侵略的任何計畫，歐盟都不會接受。但馬克宏在出訪中國前卻說，中國一些意見是值得採納的，他也是歐洲少數至今仍願與普丁對話的領袖，《英廣》認為，他在此次訪中行將扮演白臉，使中國較願意與歐洲達成共識。

馬克宏也坦言，法國還是想跟中國做生意，中、法之間在商業與經濟的交流緊密，不是說要放棄就可輕易放棄，此次出訪他也帶了大批商業訪問團，希望能有更多協議與合作。

需明確劃出紅線

《英廣》分析，這也體現歐盟內部的分裂，德、法等大國還是希望與中國維持貿易鏈結，而許多後共國家（過去曾被蘇聯統治），看到俄羅斯對烏克蘭領土主權的宣示，會擔心自己遭俄羅斯併吞，因此會希望歐盟對中國強硬施壓。

對此，歐盟高峰會外交關係亞洲計畫主任歐特爾提醒歐洲領導人，歐盟需要明確劃出自己的紅線，不是單純聽從美國與北約的領導，其次，如果中國踩到紅線，也要有明確的回應，以穩固歐盟在國際體系的地位，並使中國了解歐盟會真的有所作為。

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