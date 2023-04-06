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種族歧視無所不在 歐洲球星提抗議

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
近來許多歐洲足球明星不滿遭種族歧視，呼籲聯盟或政府應積極面對。（Photo from Romelu Lukaku FB）
近來許多歐洲足球明星不滿遭種族歧視，呼籲聯盟或政府應積極面對。（Photo from Romelu Lukaku FB）

種族歧視的陰影持續壟罩歐洲足球賽場！近日義大利國際米蘭的知名球星盧卡古不滿敵隊球迷以種族歧視言論挑釁，以特殊手勢回敬而遭驅逐出場，他的經紀公司賽後呼籲，義大利政府要對此有所做為。不只義大利，西班牙也有類似事件，讓球星們紛呼籲歐洲足球相關單位要有所作為。

政府需出面打擊歧視

根據《半島電視台》報導，義大利知名豪門足球隊國際米蘭的當家前鋒、比利時球星盧卡古5日表示，他在4日與尤文圖斯的比賽中踢進12碼罰球後，遭到尤文圖斯球迷以種族歧視的語言辱罵，他當下太生氣了才會對球迷回敬挑釁手勢。該手勢使他在比賽當下領到第2張黃牌，遭驅逐出場。

盧卡古的經紀公司「搖滾國際」總裁約馬克發表聲明指出，尤文圖斯球迷對盧卡古的種族歧視行為是無法被接受的，他要求尤文圖斯球團對於盧卡古在球場上受到的侮辱正式道歉，義大利政府也要趁此打擊種族歧視歪風。義甲隨後也發表聲明，強烈譴責任何種族歧視行為。

種族歧視層出不窮

義甲聯盟說，只要有球迷被發現有種族歧視的行為，將會登記在冊，永遠禁止進入義甲任何球賽看球。但足球場上的種族歧視事件仍層出不窮，像是先前義甲球隊拉齊奧與羅馬的比賽，羅馬球團就因為球迷對拉齊奧隊教練與球員種族歧視的行為，遭到罰款8千歐元。

且相關事件不只有義大利發生，《半島》另有報導提到，西班牙豪門皇家馬德里的巴西裔前鋒小維尼西斯曾不滿所屬的西甲聯盟對於球迷種族歧視的言行毫不管制，有敵隊球迷在去年12月的比賽被拍到對他說污辱性言語，希望歐洲足總能施壓各國聯盟積極因應種族歧視，歐足聯主席切費林已承諾會提出更嚴格的措施與更高罰則。

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