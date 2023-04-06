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最大僅7歲！巴西25歲男持斧頭翻牆「砍殺4童」 全市急停課
巴西南部聖塔卡塔林那州（Santa Catarina）5日發生一起斧頭砍人命案，一名25歲男子翻過兒童日托中心的圍牆，持斧頭砍殺4名孩童，另外導致5人受傷。
根據報導，該名嫌犯已在警察局自首，似乎與兒童日托中心沒有任何關係。當局指出，死者年齡在五到七歲之間，被砍死的4名孩童中有3名男童、1名女童，警方仍在調查犯案動機。
布盧梅瑙（Blumenau）市長希爾德布蘭特（Mário Hildebrandt）發推文表示，該市停課並將宣佈為期30天的哀悼期。另外5名三到五歲之間的受傷孩童被送往醫院治療，一人情況嚴重。
巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）表示，對一個家庭來說，沒有什麼比失去一個孩子更令人痛苦，更何況根本無力保護自己的無辜孩子遭人暴力殺害。
近年來巴西校園襲擊事件愈加頻繁。上周，聖保羅一名學生刺傷一名老師，並導致數人受傷。
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