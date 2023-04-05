盼「重置」對華關係 馬克宏：中國在尋求俄烏和平扮演重要角色

法國總統馬克宏周三抵達北京。他表示，在尋找烏克蘭和平途徑中，中國扮演著「重要角色」。馬克宏表示，法國會尋求與中國「在這一和平與穩定的共同責任中」合作。

馬克宏說：「中國與俄羅斯有著緊密的關係，並且這一關係在近期進一步加強。中國可以扮演一個重要的角色。」他提到北京表態反對在烏克蘭使用核武器，以及北京提出的基輔與莫斯科之間的和平建議。

馬克宏表示，鑑於中俄之間的緊密關係，與中國保持對話十分關鍵。

馬克宏此次為期三天的訪問行前，其辦公室一名官員向媒體表示，馬克宏寄望於提供「另一條道路」，有別於華盛頓經常展示的直接對抗語調，而與此同時，堅持對烏克蘭戰爭的立場。

「不應切斷與中國的關係」

馬克宏飛抵北京後，由中國外長秦剛接機。他隨後前往法國駐華大使官邸，與在北京的法國社區代表見面。馬克宏表示：「我們不應當切斷我們與中國的關係」。他表示，法國會「主動地致力於繼續與中國的商務關係」。馬克宏也表示，「我們必須更大程度地消除我們的工業所面臨的風險。」

據路透社報導，馬克宏在法國駐華使館向媒體記者表示：「我們不斷聽到對於西方與中國未來關係的很大憂慮，擔心會出現不可避免的緊張關係加劇的螺旋。」他補充說，此外，還有一種印象是，與中國經濟脫鉤已經開始了，現在只是快慢的問題。「我不相信、無論如何我不願意相信這一場景。」

周四他將與中國領導人會晤，並於晚間出席國宴。周五，馬克宏將前往廣州，與當地學生見面。此次陪同他訪華的包括法國政界、商界以及文化屆代表。

行前與拜登通電話

此次訪問前夕，馬克宏與美國總統拜登通了電話。白宮稱，內容包括馬克宏對中國的訪問以及對烏克蘭的支持。

馬克宏辦公室表示，通話顯示出「法國和美國的共同意願，即讓中國加入進來，與我們一道加快終結烏克蘭戰爭，實現持久和平」。

馮德萊恩與馬克宏協商此行

本周一，歐盟委員會主席馮德萊恩在巴黎與馬克宏會面，協商共同訪華事宜。上周，馮德萊恩在一次講話中提醒北京其對俄立場直接決定歐中關係，與此同時排除歐盟會與中國「脫鉤」。

馬克宏上次訪華是在2019年。馮德萊恩則在三年多前擔任歐委會主席以來尚未訪華。中國在疫情期間的嚴控措施也迫使所有外交會議均在線上進行。與此同時，歐中關係當時也受到影響，一方面是由於2021年歐中全面投資協定陷入僵局。再就是，北京拒絕在烏克蘭問題上譴責俄羅斯。

而對馬克宏來說，在面臨本國養老體制改革引發全國抗議的尷尬局面同時，此次訪問也提供了一個機會，在經濟方面獲取利益。隨同他訪問的經濟代表團有約50名成員，其中包括空客、阿爾斯通和核電巨頭EDF（法國電力公司）。空客正與中方就一項大規模飛機訂單進行談判。

馮德萊恩此前表示，歐盟必須在與北京的關係中「降低風險」（de-risk），其中包括限制中國獲取敏感技術，以及減少對核心產品的依賴，比如關鍵礦石、電池、光伏板和其它清潔能源技術產品。

對馬克宏而言，邀請馮德萊恩共同出訪旨在展現歐盟團結。此前，法國官員曾批評德國總理蕭茲去年11月初單獨訪問中國。

馬克宏的顧問稱，法國總統一直推動歐盟在對華貿易關係中更穩健，並在很大程度上支持馮德萊恩的立場。但馬克宏的公開表態則一直避免強烈的反對言辭，以避免引發雙邊報復措施。

馬克宏顧問：中國能改變烏克蘭局勢走向

除了貿易之外，馬克宏和馮德萊恩都曾表示希望說服中國對俄施加影響力，實現烏克蘭和平；或者至少能阻止北京直接支持其盟國俄羅斯。

歐盟駐華商會主席伍德克（oerg Wuttke）向路透社表示：「雙方不僅考慮商業，也考慮烏克蘭問題。我肯定這不是一次容易的訪問。」

中國今年提出一項烏克蘭危機12點立場聲明，呼籲雙方同意逐漸使衝突降級，以通向全面的停火。但西方因中國拒絕譴責俄羅斯而對此提出批評。美國和北約當時表示，中國考慮向俄羅斯輸送軍火，而北京則否認了這一說法。

上月習近平飛往莫斯科與普京會面後，給中國的烏克蘭立場帶來更大的疑慮。馬克宏此前表示，他希望向習近平強調，歐洲不會接受中國向俄羅斯提供武器。

馬克宏的一名顧問在此次訪華行程前表示：「考慮到中俄之間的緊密關係，很明顯，中國是少數幾個、如果不是唯一的國家，能夠在這場衝突中以某種方式改變局勢的走向。」

上周，西班牙首相桑傑士在北京與習近平會晤，桑傑士稱，他鼓勵習近平與烏克蘭領導人對話，第一手了解烏方的和平方案。有分析預計，馬克宏和馮德萊恩也可能會重申習近平與澤倫斯基對話這一提議。

而針對馮德萊恩上周對於對華貿易風險的表態，中國民族主義立場的環球時報周一稱，歐洲如果試圖切斷與北京的經濟聯繫，將遭受損失。該報稱，歐盟受到美國的巨大壓力調整對華經濟關係，因而面臨艱難的掙扎；如果中歐脫鉤，只會符合美國的利益，中歐都將受損。

馬克宏寄望「重置」對華關係

不過，除了烏克蘭、貿易緊張議題之外，此行也會有些相對輕松的部分。馬克宏的顧問稱，法國總統將努力「重置」對華外交與經濟關係。周五，據路透社報導，習近平將陪同馬克宏訪問廣州。這裡是17世紀首艘法國船只抵達中國海岸的地方，也是法國開設首個領事館的地方。

在那裡與大學生會晤後，馬克宏將與習近平共進晚餐和品茶。對習近平來說，廣州也有著特殊的個人意義：他的父親習仲勳曾任廣東省委第一書記。

位於北京的全球化智庫（CCG）負責任王輝耀向路透社表示：「我們相信這有著很大的象徵意義，顯示出法國願意與中國重啟合作。」

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