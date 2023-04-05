美維州州長本月訪台 他有可能成2024共和黨總統候選人

有可能成為2024年共和黨總統候選人的維吉尼亞州州長楊金（Glenn Youngkin）計劃本月稍晚率領貿易代表團訪問亞洲，預計會訪問台灣。華盛頓郵報形容這是充滿政治色彩的目的地。

楊金辦公室周二發表聲明說，楊金及代表團4月24到29日間將訪問台北、日本的首都東京，以及南韓的首都首爾。除與總統蔡英文會面外，楊金還將會晤其他「政府官員、戰略商業組織、企業高管和全球產業領袖，並進一步加強維吉尼亞州的經濟和文化聯繫」。

楊金表示：「我很高興在我的第一次亞洲貿易出訪代表維州，將重點關注經濟發展機會、我們的共同優先事項和國家安全。」他形容三個出訪地點為「促進維吉尼亞州經濟成長和繁榮的關鍵市場」。

在共和黨初選選民眼中，此行也許能加強政壇新手楊金的外交資歷，同時也彌補他當選州長之前與中國大陸有大量商業交易的紀錄。楊金先前擔任凱雷集團私募股權基金共同執行長時，賺取了與中國大陸相關的數百萬美元，但2022年1月當上州長之後，呼應美國共和黨活動人士的反華情緒，對中國大陸的態度日益強硬。

被問及誰會參與此次出訪、代表團的規模和旅行的費用，楊金發言人Macaulay Porter說她「目前沒有其他細節可以分享」。

即使緊張局勢加劇，根據維吉尼亞港的數據，中國大陸迄今仍然是維吉尼亞州最大的貿易夥伴，該港未將台灣或南韓列入該州進口或出口的前十名，日本在出口方面則位列第八。

不過，台灣是維州第四大農業出口市場，僅次於中國大陸、加拿大和埃及，日本排第六，南韓排第12.。