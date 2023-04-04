澤倫斯基恭喜芬蘭成北約第31國 稱北約「區域安全唯一保證」

4月3日，在北約做出批准芬蘭加入北約的決定之後，單純從數學的角度看，北約同俄羅斯之間的邊境線增加了一倍，達到2600公里。因為北約第31個成員國芬蘭與俄羅斯的邊境線長達1300公里。從北部的巴倫支海一直延伸到南部的芬蘭灣...

2023-04-04 20:40