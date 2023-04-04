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美股早盤小跌 投資人正評估油價飆漲造成的影響

澤倫斯基恭喜芬蘭成北約第31國 稱北約「區域安全唯一保證」

聯合報／ 編譯陳曉慈／即時報導
烏克蘭總統澤倫斯基。歐新社
烏克蘭總統澤倫斯基。歐新社

芬蘭4日正式成為北大西洋公約組織（NTAO）成員國，烏克蘭總統澤倫斯基推文恭喜芬蘭。

澤倫斯基說：「我誠摯恭喜芬蘭以及芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinisto），在北約成立第74周年這天，加入我們。面對俄國進犯，北約軍事聯盟是區域安全唯一的有效保證。我們期待7月將召開於立陶宛維爾紐斯舉行的北約峰會能讓烏克蘭更加接近歐洲－大西洋的目標」。

芬蘭 北約 澤倫斯基

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