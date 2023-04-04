澤倫斯基恭喜芬蘭成北約第31國 稱北約「區域安全唯一保證」
芬蘭4日正式成為北大西洋公約組織（NTAO）成員國，烏克蘭總統澤倫斯基推文恭喜芬蘭。
澤倫斯基說：「我誠摯恭喜芬蘭以及芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinisto），在北約成立第74周年這天，加入我們。面對俄國進犯，北約軍事聯盟是區域安全唯一的有效保證。我們期待7月將召開於立陶宛維爾紐斯舉行的北約峰會能讓烏克蘭更加接近歐洲－大西洋的目標」。
Sincere congrats to Finland & President @niinisto on joining NATO on the 74th anniversary of its founding. NATO became the only effective security guarantee in the region amid Russian aggression. We expect #NATOSummit in Vilnius will bring Ukraine closer to our Euro-Atlantic goal— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 2023年4月4日
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言