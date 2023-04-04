快訊

摔下高速公路…國1苗栗銅鑼段轎車翻落3公尺下道路 2重傷3輕傷送醫

芬蘭正式加入北約成「第31個成員國」！ 區域緊張衝突恐升溫

敢吃嗎？日本秋田縣推「熊肉自動販賣機」 連東京附近的人都來問

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
每日新聞報導，日本東北秋田縣JR田澤湖車站附近有台自動販賣機正因銷售「熊肉」這項不尋常的產品而越來越受到歡迎。照片翻攝：Twitter / cvb_224
每日新聞報導，日本東北秋田縣JR田澤湖車站附近有台自動販賣機正因銷售「熊肉」這項不尋常的產品而越來越受到歡迎。照片翻攝：Twitter / cvb_224

日本每日新聞報導，日本對自動販賣機的喜愛仍在持續，販賣商品從泡菜到昆蟲零食無奇不有。而在東北的秋田縣，有台位於一處新幹線車站附近的自動販賣機正因銷售「熊肉」這項不尋常的產品而越來越受到歡迎。

這台自動販賣機位於秋田新幹線與其他火車停靠的JR田澤湖車站附近，就在田澤湖站前物產館「田澤湖市」店（田沢湖市（いち））入口不遠處。

根據報導，在當地捕獲的野生熊熊肉主要客層是新幹線列車的乘客，但似乎也有東京周邊的關東地區民眾發來詢問，想要透過郵購的方式購買。從照片與報導敘述可見，自動販賣機展示了瘦肉與肥肉的照片，標語則寫著「24小時營業、月輪熊熊肉、250克2200日圓（折合新台幣約507元）」。

這台自動販賣機販賣的熊肉來自當地獵友會成員在田澤湖市內山區捕捉到的熊，並且在肉品處理設施進行加工。自動販賣機則是在2022年11月時，由田澤湖市餐廳「蕎麥五郎」（そば五郎）的相關人士安裝，目的是讓當地產的熊肉成為秋田的土產。

報導指出，這台自動販賣機似乎平均一周賣出10至15包肉，但因為熊的狩獵季節有限，供貨有的時候會告鑿。「蕎麥五郎」的代表說，熊肉「味道順口，即使冷了也不會變硬。從燉煮到肉排，可以烹成各式各樣的菜餚享用」。

秋田 新幹線 日本

延伸閱讀

傳奇球王費德勒領路！攜手UNIQLO發掘不為人知的東京面貌

影／惡搞吉野家！涉拿私筷夾公用紅薑狂吃 2日本男子遭逮

日本台灣拉麵創始人郭明優過世 享壽82歲

中媒：日本外相林芳正訪大陸 中國提9明確要求

相關新聞

芬蘭成北約第31個成員國！布林肯讚「歷史性的一天」：全感謝普亭

芬蘭4日正式加入北大西洋公約組織（NATO，簡稱北約），成為北約第31個成員國，美國國務卿布林肯對芬蘭表示歡迎。俄國國防...

美軍於敘利亞發動攻擊 擊殺伊斯蘭國高層領導人

美國軍方今天表示，他們已於敘利亞擊斃策劃歐洲多起恐怖攻擊的伊斯蘭國（IS）高層領導人賈布里（Khalid Aydd Ah...

菲律賓擴大4處美軍進駐基地 陸批美「危害地區和平穩定」

菲律賓3日公布擴大美軍進駐基地地點，4座新增基地中有2座位置靠近台灣。中國大陸外交部發言人毛寧4日警告美國正試圖「危害地...

陸「間諜氣球」蒐集情資可即時傳回？五角大廈：無法證實

美國NBC新聞3日獨家引述前任與現任美方官員說法報導，儘管拜登政府努力阻止，2月飛越美國的中國大陸間諜氣球能夠從數個敏感...

日本秋田縣有台「熊肉自動販賣機」 連東京附近都有人來問

日本每日新聞報導，日本對自動販賣機的喜愛仍在持續，販賣商品從泡菜到昆蟲零食無奇不有。而在東北的秋田縣，有台位於一處新幹線...

俄羅斯加強軍力因應芬蘭入北約 美記者被控是間諜提上訴

芬蘭4日成為北大西洋公約組織第31個成員國，俄羅斯表示會加強西部和西北部軍力來因應。另外，「華爾街日報」記者格什科維奇被...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦