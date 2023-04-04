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菲律賓擴大4處美軍進駐基地 陸批美「危害地區和平穩定」

聯合報／ 編譯陳曉慈／即時報導
中國大陸外交部發言人毛寧。美聯社
中國大陸外交部發言人毛寧。美聯社

菲律賓3日公布擴大美軍進駐基地地點，4座新增基地中有2座位置靠近台灣。中國大陸外交部發言人毛寧4日警告美國正試圖「危害地區和平穩定」。菲美2月宣布擴大兩國2014年簽定的「加強國防合作協議」（ＥＤＣＡ），將允許美軍使用的菲律賓軍事基地從原本的5座增加為9座。

毛寧說：「美方出於一己私利，保持零和思維，不斷在本地區加強軍事部署，其結果必然是加劇局勢緊張，危害地區和平穩定」。

根據菲律賓總統府聲明，總統馬可仕批准美軍擴大使用的4座基地中，有3座位於菲律賓北部，包括卡加延省的一座海軍基地和一座機場，以及鄰省伊薩貝拉一座陸軍軍營，另1座則是位於巴拉旺島南端外海、巴拉巴克島上的空軍基地。位於卡加延省的海軍基地距離台灣僅約400公里。

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