荷蘭火車相撞出軌起火 客運列車上有50名乘客、數人重傷
路透報導，荷蘭急難部門4日清晨表示，一列至少載著50人的客運列車與一列貨運列車相撞後出軌，並導致後車廂起火，造成數人嚴重受傷。
荷蘭新聞社報導，客運列車的最前面一節車廂出軌，並衝進田野，第二節車廂翻倒，最後一節車廂起火。
當地急難部門表示，救援隊已抵達位於海牙與阿姆斯特丹之間的小鎮福爾斯霍滕(Voorschoten)事故現場。荷蘭鐵路（Dutch Railways）透過推特表示，由於有事故發生，萊登市(Leiden)與海牙部分地區之間的列車取消。
Grote hulpverlening na #ontsporing #trein #voorschoten #grip3 #treinleven #ns pic.twitter.com/u18JtLOZox— Michel van Bergen (@mvbergen) 2023年4月4日
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