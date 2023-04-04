荷蘭火車相撞出軌起火 客運列車上有50名乘客、數人重傷

在蘋果公司創辦人賈伯斯（Steve Jobs）去世的11年後，他的一本新回憶錄即將出版。他的遺孀羅琳（Laurene Powell Jobs）說，「寫回憶錄需要花時間，他從來不想花那麼多時間去做這件事」。不過，現在羅琳卻希望這本回憶錄能讓世人直接聽賈伯斯說話，不需透過任何媒介，「一直有人寫他，但這（回憶錄）實際上是他寫的，是他的作品，因此中間沒有媒介」。究竟賈伯斯要怎麼用他自己的話說出內心想法給世人聽呢？

2023-04-04 10:00