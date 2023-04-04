美菲軍演在即 菲律賓公布4美軍基地選址

（德國之聲中文網）菲律賓近期新增4座軍事基地開放美軍進駐，週一（4月3日）公布了這4處的確切位置，其中包含與台灣僅距400公裡的海軍基地。外界普遍認為，這是美國加強印太抗中行動的一環。

新開放的4個軍事基地如下：位於菲國北部卡加延省（Cagayan）的Camilo Osias海軍基地及拉洛機場（Lal-lo Airport）；伊薩貝拉省（Isabela）的陸軍軍營（Melchor Dela Cruz）；靠近南海、巴拉望島（Palawan）南邊外海的巴拉巴克島（Balabac）。

其中，位於卡加延省的海軍基地距台灣僅約400公裡，該省省長曼巴（Manuel Mamba）曾因擔心此舉得罪北京，導致中企撤出而表態反對美菲《強化防務合作協議》（EDCA）基地設在該省，菲國國防部長加維斯（Carlito Galvez Jr.）則稱當地政府表示將遵從中央決定。

美國國防部3日表示，此舉為擴大美菲EDCA的一環，而加上此次新指定的4個EDCA地點，美國在菲國共有9個軍事基地，加強兩方合作與美國在印太地區的部署。

菲律賓總統小馬科斯（Ferdinand Marcos Jr.）辦公室表示，4個新軍事基地是「合適且互惠互利的」，將「促進國家的災難應對」，作為緊急情況下人道主義與救援工作的跳板。

另外，美國國防部打算再擴大其現有、已投注了8200萬美元，用於EDCA駐點基建的資金，並表示這將刺激菲國當地經濟增長及就業機會。

美菲雙方於2014年簽署EDCA，目的是進一步放寬美軍在菲律賓的活動範圍。今年2月，兩國同意擴大該協議範圍，也藉此鞏固美菲同盟。

據路透社報導，在外界擔憂中國於南海擴張的影響力、台海局勢緊張之際，美菲加強EDCA合作，突顯了菲律賓之於美方的戰略重要性。

與此同時，新開放的軍事基地位置意義重大，因為伊薩貝拉與卡加延北面台灣，巴拉望則屢次成為中菲於南海附近的爭議焦點。菲國防長加維斯稱這些地方「非常具有戰略意義」，強調菲律賓在南海問題上負有國際責任，並稱每年約有價值3兆美元的貿易從此區域通過，故確保該區穩定很重要。

菲律賓大學南海專家巴童巴卡（Jay Batongbacal）告訴路透社，新開放的這些地方正位於有必要的位置，不僅顧及在西菲律賓海（南海），也顧到太平洋一側。

美菲聯合軍演

本月11日至28日，美國和菲律賓還將舉行有史以來規模最大的聯合軍演，稱為「肩並肩」（Balikatan），將首次在南海進行實彈射擊，地點位於菲律賓北呂宋、安蒂克（Antique），以及和南海相近的巴拉望。

這次軍演將動員超過1.2萬名美軍、近5千名菲律賓軍人，和111名澳軍一同參與。對於演習可能進一步激怒中國，菲律賓聯合作戰訓練中心主任、美菲聯合軍演發言人洛基科（Michael Logico）曾表示，菲國有保衛國土的權利，並已做好備戰準備，但他並未就該軍演是否與中菲在南海關係緊張有關表態。

駐菲律賓地緣政治分析師兼菲律賓－中東研究協會（PMESA）南亞及東南亞研究主任Don McLain Gill曾向DW表示，中國的強勢崛起被菲國視為威脅，而這「刺激了菲律賓欲提升其領土防禦能力的願望」，菲國透過「加強海軍防禦能力，最大限度地發揮與美國聯盟的效用」，以維護其主要利益——主權及其權利，確保《美菲共同防禦條約》的維持，並抗衡中國。

對於美國來說，聯合軍演會增加其展示與中國的近鄰、主張有南海權的國家「堅固的安全關係的能力」，同時也表明美國致力於維護現有的世界秩序、反對中國擴張。

中國曾指責美方軍事部署加劇了該區緊張局勢。中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅3日於北京會見菲國前總統、眾議院高級副眾議長阿羅約（Gloria Macapagal Arroyo）時，曾表示「不能讓第三方破壞中菲友好關係……損害地區和平穩定」。

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