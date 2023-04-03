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菲律賓公開新增4美軍基地位置 2座靠近台灣

聯合報／ 編譯陳曉慈／即時報導
菲律賓國防部長加維斯（左）及美國空軍部長肯德（右）上月在菲律賓馬尼拉巴塞空軍基地會面，並在會後召開聯合記者會。路透
菲律賓國防部長加維斯（左）及美國空軍部長肯德（右）上月在菲律賓馬尼拉巴塞空軍基地會面，並在會後召開聯合記者會。路透

菲律賓3日公布新增4座供美軍進駐的軍事基地確切地點，法新社報導，其中2座位置接近台灣，分別是靠近南海、巴拉旺島南端外海巴拉巴克島（Balabac Island）上的空軍基地，以及位於卡加延省（Cagayan）、距台灣僅約400公里的海軍基地。

菲美2014年簽定的「加強國防合作協議」（EDCA）已允許美軍使用5座菲律賓基地，兩國2月同意擴大戰略合作，將美軍基地增加至9座，但在政府諮詢地方官員期間，增加的4座基地地點遲未公開。

根據菲律賓總統府新聞辦公室聲明，總統馬可仕批准美軍擴大使用的4座基地中，有3座位於菲律賓北部，包括卡加延省的一座海軍基地和一座機場，以及鄰省伊薩貝拉（Isabela）一座陸軍軍營。其中，位於卡加延省的海軍基地距台灣僅約400公里。

法新社報導，菲律賓總統府新聞辦公室在聲明中表示，這4個地點被認為「合適且互利」。卡加延省省長曼巴（Manuel Mamba）曾表態反對EDCA基地設在該省，擔心此舉得罪北京，進而導致陸企大舉撤出卡加延省。菲國國防部長加維斯（Carlito Galvez Jr.）說，卡加延政府已表示將遵從中央的決定。

菲律賓前總統杜特蒂在任時陸菲交好，去年6月上台的總統馬可仕則與美國靠攏，他曾表示絕不會讓北京當局侵犯菲律賓的海上主權。

法新社指出，菲律賓地理位置靠近台灣，四周又環海，美國因此將其視為調停台海衝突、牽制大陸的重要角色。北京當局已表示對EDCA的不滿，大陸駐菲大使近來更直批該協議是「美國透過與菲軍事結盟，聯手圍堵、制約大陸的手段」之一。

美國曾在菲律賓擁有2座大型軍事基地，但隨著菲律賓島上民族自決思潮崛起，2座基地都已於1990年代初期關閉。如今，美軍每年仍會在菲律賓進行聯合軍事演習。菲美「肩並肩」（Balikatan）年度聯合軍演將於4月11日到28日在菲律賓多地進行，估計將有1萬7000名士兵參與，不僅是史上最大規模的菲美聯合演習，還將動用海馬士多管火箭系統（HIMARS），首度實彈演練在南海擊沉目標船隻。

菲律賓 美軍 馬可仕

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