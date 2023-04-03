南韓仁川樂天電影院大樓起火 消防當局派出上百人灌救

「藝術恆久遠，而人生短暫。」享譽國際的日本一代音樂巨匠——坂本龍一，已證實於2023年3月28日病逝，享壽71歲。坂本龍一曾以前衛的YMO樂團成名，而後擔任電影《俘虜》、《末代皇帝》、《小活佛》等多部名片的電影配樂，廣受世人的歡迎。坂本同時也是關懷世局、親身參與環境保護和反核運動的實踐者，也在911事件後深思音樂與戰爭的苦難問題，311大震災後致力於東北復興和廢核倡議——「為了能夠好好享受音樂，需要的就是和平，而不是戰爭。」

2023-04-03 11:03