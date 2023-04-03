南韓仁川樂天電影院大樓起火 消防當局派出上百人灌救
南韓仁川市富平區樂天電影院大樓3日上午發生火災，大樓竄出火舌與濃煙，消防當局派出上百人灌救，目前尚未確認有無人員傷亡。
仁川消防本部指出，當局在當地時間上午11時51分左右接獲火警通報，失火的大樓內據稱有多名客人，當地消防局出動35台裝備及122名人力前往灌救。
火勢在下午2時左右獲得控制，目前正逐樓層確認傷亡。
這棟大樓有地上14層及地下4層，起火點尚不清楚。在社群媒體曝光的畫面中，大樓外部清楚可見火舌竄出，還有濃煙籠罩建築物。
3일 오전 11시 51분께 인천시 부평구 롯데시네마 건물에서 불이 났습니다.https://t.co/VfFIx7KUgr pic.twitter.com/ptN10vWjGQ— 연합뉴스 (@yonhaptweet) 2023年4月3日
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