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南韓仁川樂天電影院大樓起火 消防當局動員上百人灌救傷亡未知

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南韓仁川樂天電影院大樓起火 消防當局派出上百人灌救

聯合報／ 編譯田思怡／即時報導
南韓仁川市富平區樂天電影院大樓3日上午發生火災，大樓竄出火舌與濃煙，消防當局派出上百人灌救，目前尚未確認有無人員傷亡。圖取自 推特
南韓仁川市富平區樂天電影院大樓3日上午發生火災，大樓竄出火舌與濃煙，消防當局派出上百人灌救，目前尚未確認有無人員傷亡。圖取自 推特

南韓仁川市富平區樂天電影院大樓3日上午發生火災，大樓竄出火舌與濃煙，消防當局派出上百人灌救，目前尚未確認有無人員傷亡。

仁川消防本部指出，當局在當地時間上午11時51分左右接獲火警通報，失火的大樓內據稱有多名客人，當地消防局出動35台裝備及122名人力前往灌救。

火勢在下午2時左右獲得控制，目前正逐樓層確認傷亡。

這棟大樓有地上14層及地下4層，起火點尚不清楚。在社群媒體曝光的畫面中，大樓外部清楚可見火舌竄出，還有濃煙籠罩建築物。

社群媒體 建築

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