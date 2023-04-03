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芬蘭變天！4年前曾是全球最年輕領導人 37歲女總理馬林連任失敗

聯合報／ 編譯田思怡／即時報導
芬蘭國會大選在2日開出所有選票後，現任總理馬林領導的中間偏左政黨「社會民主黨」得票率19.9%，落居第三，馬林連任失敗。路透
芬蘭國會大選在2日開出所有選票後，現任總理馬林領導的中間偏左政黨「社會民主黨」得票率19.9%，落居第三，馬林連任失敗。路透

芬蘭國會大選在2日開出所有選票後，現任總理馬林(Sanna Marin)領導的中間偏左政黨「社會民主黨」(Social Democratic party)得票率19.9%，落居第三，馬林連任失敗。右派的「國家聯合黨」(National Coalition party)以20.8%得票率取得第一，將獲得優先組成聯合政府的權利，極右派「芬蘭人黨」(Finns party)得票率20.1%，排名第二。三黨的得票差距非常接近。

現年37歲的馬林在2019年上任時只有34歲，是當時全球最年輕的國家領導人，她上任後決定繼續享受個人社交生活，她的粉絲稱讚她是新一代女性年輕領導人的模範，批評者則認為她的行為不稱職。馬林因在派對上與朋友飲酒和熱舞的影片流出而被迫接受藥檢和道歉。不過，她在芬蘭仍享有高人氣，但因通貨膨脹及芬蘭將步入衰退的預測，遭到反對黨批評政府支出和赤字過大。

這次選舉的投票率為71.9%。馬林在敗選演說中恭喜勝選者，但表示她的政黨的得票率和預估的國會席次都增加。她在赫爾辛基對支持者說，「儘管今天我沒拿到第一，但成績很好」。

國家聯合黨黨魁歐爾波（Petteri Orpo）在接受公共電視台訪問時說，選舉結果是「一大勝利」，「我們的政策得到強力授權」，表示他的政黨將領導有關組成聯合政府的協商。芬蘭人黨黨魁普拉（Riikka Purra）也為該黨取得「歷來最佳選舉結果」向支持者致謝。

53歲的歐爾波為前財政部長，他表示，在他任內，芬蘭仍將與烏克蘭堅定的團結在一起。他對美聯社說，「我先對烏克蘭說：我們挺你們，與你們站在一起。我們不能接受這場可怕的戰爭，我們將對烏克蘭及其人民提供所有必要的協助，因為他們為我們而戰，這很清楚」。

他並對俄羅斯總統普亭喊話，「我給普亭的訊息是：撤出烏克蘭，因為你們會輸」。

芬蘭與俄羅斯擁有長邊界，在土耳其和匈牙利同意芬蘭加入北約後，芬蘭可望很快加入北約。

芬蘭 烏克蘭

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