又一俄主戰派名人遭刺殺 軍事部落客接下女子送的小人像後被炸死

俄羅斯內政部證實，極具影響力的俄羅斯主戰派軍事部落客塔塔爾斯基(VladlenTatarsky)2日在聖彼得堡一間咖啡館的爆炸案中喪生，此爆炸案也造成至少25人受傷，其中19人必須送醫急救。當時塔塔爾斯基正在咖啡館舉辦的一項活動中發表談話，多家俄國媒體報導，在一名年輕女子送給塔塔爾斯基一座他的小雕像的幾分鐘後發生爆炸。

塔塔爾斯基遭暗殺是自去年8月俄羅斯極端民族主義者杜金(Alexander Dugin)的女兒、力挺烏克蘭戰爭的記者杜金娜(Daria Dugina)遭埋置在她車內的炸彈炸死後，又一知名主戰派人士遭到刺殺。

俄羅斯媒體對於爆炸現場的說法互相矛盾。俄羅斯新聞社（RIA）引述內政部消息人士說法，送給塔塔爾斯基的雕像包裝盒內藏了一枚炸彈。

俄羅斯國家通訊社塔斯社報導，塔塔爾斯基被藏在雕像包裝盒內的土製炸彈炸死，這枚土製炸彈的威力相當於200公克的黃色炸藥，威力十分強大，將咖啡館的正面震垮。支持戰爭團體Cyber Front Z在Street Food Bar #1 Cafe咖啡館舉辦活動，這家咖啡館的前老閭是俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」(Wagner Group)的老闆普里格津（Yevgeny Prigozhin)。聖彼得堡是俄羅斯總統普亭的家鄉，也是他政治生涯的起點。

紐約時報報導，美國情報官員表示，他們認為是烏克蘭政府內的部分人士下令攻擊，但烏克蘭政府否認涉案。烏克蘭總統澤倫斯基的顧問波多利亞克(Mykhailo Podolyak)暗示是俄國國內恐怖攻擊，是俄國社會內部出現分裂的跡象。他推文表示，「罐子的蜘蛛互相吞食，國內恐怖活動何時會變成國內政治鬥爭工具，這是遲早的事」。

紐時報導，社群媒體貼出的影片顯示，在爆炸前，塔塔爾斯基在講台上收下一座他的小雕像。當地的獨立媒體Fontanka引述一名目擊者說法，雕像是一名女子送他的禮物，這名女子自我介紹是雕塑家娜絲塔雅(Nastya)。

另一名目擊者說，這名女子說她被告知因主辦單位害怕有炸彈，不能把雕像帶進場，塔塔爾斯基於是請她把雕像拿給他。當時現場大約有100人聽塔塔爾斯基的演說。

CNN報導，俄羅斯新聞社引述一名目擊者說法，「這名女子與我們坐同一桌，我看到她的背影，她把小人像送給塔塔爾斯基後，改坐到靠窗的位子，但她的手機還留在我們這桌上」。

這名目擊者說，「講台上的主持人把小人像從盒子裡拿出來展示，塔塔爾斯基也拿在手上一會兒。他們把小人像放回盒內不久就爆炸了，我趕緊跑，耳朵聽不見，許多人滿身是血」。

但根據俄羅斯電視網REN TV發布的影片，一名男子將一座大胸像交給塔塔爾斯基。REN TV引述目擊者的說法，爆炸時，塔塔爾斯基正用手捧著那座雕像。

塔塔爾斯基本名為佛明（Maxim Fomin)，他在2014年基輔發生政變後，加入烏克蘭東部頓巴斯地區的民兵組織，並成為戰爭記者和部落客，報導當地的戰況。他被視為激進的主戰派，力挺俄羅斯入侵烏克蘭，但也批評俄軍在戰場上的缺失。