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意外！OPEC+宣布減產約每天160萬桶
據官方媒體報導，石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）的沙烏地阿拉伯和其他產油國2日宣布自願減產，從5月到今年底，將合計減產約每天160萬桶。先前OPEC+還表示會維持穩定供應，以維持穩定的市場。
俄羅斯副總理還表示，莫斯科自願減產每天50萬桶的措施，將延長至今年底。沙烏地阿拉伯也表示，從5月到今年底將每日減產50萬桶。
阿拉伯聯合大公國、科威特、伊拉克、阿曼和阿爾及利亞表示，它們將在同一時期自願減產。阿聯表示將減產每天14.4萬桶，科威特宣布減產每天12.8萬桶，伊拉克表示將減產每天21.1 萬桶，阿曼宣布減產每天4萬桶，阿爾及利亞表示將減產每天48,000桶。
沙烏地能源部在一份聲明中表示，該國自願減產是一項支持油市穩定的預防措施。
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