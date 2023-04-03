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日擬下月降級新冠肺炎

經濟日報／ 編譯羅方妤／綜合外電

日本時事通信社報導，日本政府正針對5月8日將新冠肺炎降為等同季節性流感的等級「5類」進行協調，可能在本周宣布相關訊息。

時事通信社引述日本政府消息人士3月31日表示，當局將在4月3日宣布相關消息。現在入境日本的旅客仍要提供接種三劑新冠疫苗的證明、或在入境前72小時提供PCR檢測的陰性證明，但隨著新冠肺炎降級，這項措施將終止。

不過，為了監測新傳染病流入，日本擬針對有發燒、咳嗽等症狀旅客，建立自願性基因組分析機制。日本1日新增7,246名新冠肺炎確診病例，較一周前減少約870例。

此外，日本許多新冠防疫措施仍在實施，例如要造訪者消毒雙手、或在進入餐館前先量體溫，若新冠肺炎降級到與流感同等級，這類要求可能會減少。厚生勞動省已說，在降級後，政府將不再建議企業採取統一的防疫措施，在5月8日後由企業和個人自行決定。

雖然當局已在3月13日鬆綁口罩指引，允許民眾在運動時自行判斷是否要戴口罩，但許多企業仍受到所有產業適用的新冠防疫措施準則約束。

日本 肺炎

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