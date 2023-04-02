日本外相時隔3年首訪北京 日中關系有望和緩？

（德國之聲中文網）根據日媒共同社報導，日本外相林芳正已在周六（4月1日）下午抵達北京，展開為期兩天的訪華之旅。此次出訪是3年多來日本外相首次訪華，期間林芳正和中國外長秦剛也進行了首次面對面會談並且共進午餐。

綜合時事通信社、《日本時報》的報導，周日林芳正在與秦剛會面時提到，盡管存在「許多挑戰」，但維護好日本和中國之間的「建設性和穩定」雙邊關系變得越來越重要。他認為，日本和中國的關系正處於一個重要階段。

另一方面，秦剛則對林芳正表示，中日關系既存在機遇，也不乏挑戰。他提到，今年是《中日和平友好條約》簽署45周年，必須做出和平共處、友好合作的「正確的選擇」來呼應該條約的精神。他呼籲日方「樹立正確對華認知，拿出政治智慧和擔當，同中方共同努力，加強對話溝通、推進務實合作，「為兩國關系排障減負，構建契合新時代要求的中日關系」。

籲釋放被拘留日本公民

日本放送協會（NHK）報導指出，林芳正在會面期間對數名日本國民在中國遭到拘留提出抗議，其中包括一名被指控為間諜的日企員工，並強烈要求早日釋放他們。在國安方面，他對中國海警局船只駛入釣魚島（日本稱尖閣諸島）周邊領海以及中俄在日本周邊的聯合軍事活動增加表達嚴正關切。有關環境方面，他在會面中解釋福島核電站排放污水的安全性，並抗議中方的對外的溝通沒有科學根據。除此之外，林芳正也向秦剛指出台海和平穩定的重要性，並就香港及新疆人權情況表示嚴重關切。

根據中國外交部發布的活動紀錄，關於一名日本公民在華從事間諜活動的案件，秦剛強調中方將依法處置。對於福島核污染水，他則指出這是事關人類健康安全的重大問題，呼籲日方負責任地處置。秦剛也在會上強調，台灣問題中國核心利益的核心，事關中日關系的政治基礎，「中方敦促日方恪守中日四個政治文件的原則和迄今承諾，不得插手台灣問題、不得以任何形式損害中國主權」。

與李強、王毅見面

周日晚些時候，林芳正將與中國國務院總理李強會面。日本外務省消息指出，林芳正亦會與中央外事工作委員會辦公室主任王毅會談並共進晚餐。

2021年底接任外相的林芳正被認為是日本政壇裡的親中派，當時自民黨內部也曾出現過對中國的態度可能軟化的擔憂。不過，在出任岸田內閣的外務大臣之後，林芳正卸下了跨黨派國會議員聯盟「日中友好議員聯盟」會長的職位。

近年來，東京和北京之間的關系一直相當緊張，此次外長見面行程是中國領導人習近平和日本首相岸田文雄在去年11月的會談中同意進行的高級別官員互動。上一次訪華的日本外相是於2019年12月出訪的茂木敏充。2020年原本有消息稱，習近平會在當年4月訪日，但最終因疫情與雙邊關系變化而取消。時任中國外長的王毅在2020年11月訪問了日本。

今年2月，秦剛和林芳正曾通過電話。當時秦剛表示，希望日方秉持客觀理性的對華認知，在歷史、台灣等重大問題上重信守諾、謹言慎行，在軍事安全領域慎重行事，在釣魚島問題上制止右翼勢力挑釁，並稱中方對日本排放核污水的決定表示嚴重關切。而林芳正則在電話中指出，日本公眾對中國的看法「極其嚴峻」，兩國關系正面臨許多挑戰及未解決的事。

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