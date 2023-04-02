金磚國家能否打造新的世界秩序？

（德國之聲中文網）這個縮寫開始是一個有點樂觀的術語，用來描述當時世界上增長最快的經濟體。但現在，金磚國家--巴西、俄羅斯、印度、中國、南非正在將自己打造成現有國際金融和政治論壇的替代者。

柏林科學與政治基金會（SWP)的副所長邁伊候德（Günther Maihold）分析稱：「新興經濟體的創始神話已經褪色。」金磚國家正在經歷它們的「地緣政治時代」。

巴西、俄羅斯、印度、中國和南非正試圖將自己定位為全球南部國家的代表，提供「G7的替代模式」。

七國集團是世界上最發達經濟體國家元首的「非正式論壇」，成立於1975年。德國、法國、英國、意大利、日本、加拿大和美國是成員，歐盟也是。

BRIC這個縮寫，最初代表巴西、俄羅斯、印度和中國，是英國人奧尼爾（Jim O'Neill）在2001年發明的，當時他是跨國投資銀行高盛公司的首席經濟學家。那時，這四個國家有持續的高經濟增長率，金磚四國的說法代表了對這些國家未來經濟的樂觀情緒。反對者說，這些國家太不一樣了，不能這樣組合在一起，這實際上只是高盛的一個營銷策略。

但是，最初可能是為了鼓勵投資者的營銷策略，現在已經發展成為一個類似於七國集團的政府間合作平台。2009年，這四個國家在俄羅斯的葉卡捷琳堡舉行了他們的第一次峰會。2010年，南非被邀請加入該集團，在金磚國家中加入了 「S」。

對世界銀行模式的挑戰

2014年，用500億美元（約460億歐元）的種子資金，金磚國家推出了新的開發銀行，作為世界銀行和國際貨幣基金組織之外的一種替代。此外，他們創建了一個名為「應急儲備安排」（CRA）的流動性機制，以支持在支付方面有困難的成員國。

這些倡議不僅對金磚國家本身有吸引力，而且對許多其他發展中經濟體和新興經濟體也有吸引力，這些國家在國際貨幣基金組織的結構調整計劃和緊縮措施方面有著痛苦的經歷。這就是為什麼許多國家說他們可能有興趣加入金磚國家集團。

金磚國家成立的新開發銀行總部設在上海，它向新成員開放。2021年，埃及、阿拉伯聯合酋長國、烏拉圭和孟加拉國相繼參股。然而，它們投入的資金遠遠低於該銀行創始成員當時各自拿出的100億美元。

金磚仍會擴大

南非外交部長潘多爾（Naledi Pandor）說，全世界對金磚國家集團的興趣是「巨大的」。3月初，她在接受電視采訪時表示，自己的桌子上有12封信函便是來自感興趣加入的國家。

她說：「沙特阿拉伯是其中之一」，還包括阿拉伯聯合酋長國、埃及、阿爾及利亞和阿根廷，以及墨西哥和尼日利亞。

「一旦我們確定了貸款的標准，就會做出決定」，她說，並指出該議題將被列入即將於8月在南非舉行的峰會議程。

金磚國家成員國最近的經濟發展與該集團成立之初的神話沒有什麼關系。在五個成員中，只有中國自那時起實現了持續和大範圍的增長。

當中國的國內生產總值從2010年的6萬億美元增長到2021年的近18萬億美元時，巴西、南非和俄羅斯的經濟停滯不前。印度的國內生產總值從1.7萬億美元增長到3.1萬億美元，但仍不及中國的增長。

沒有對俄羅斯的制裁

自從俄羅斯在烏克蘭發起戰爭後，金磚國家更是進一步疏遠了所謂的西方。印度、巴西、南非和中國都沒有參與對俄羅斯的制裁。無論是從印度和俄羅斯之間近乎創歷史紀錄的貿易水平，或是從巴西對俄羅斯化肥的依賴中來說，這一點都變得越來越明顯。

英國謝菲爾德大學的政治學家畢曉普(Matthew Bishop)去年年底為英國「經濟觀察站」（Economics Observatory）寫道：「在外交上，烏克蘭的戰爭似乎在東方支持的俄羅斯和西方之間劃出了一條明顯的分界線。「因此，一些歐洲和美國的政策制定者擔心，金磚國家可能不再是一個尋求影響全球增長和發展的新興大國經濟俱樂部，而是一個由其專制民族主義定義的政治俱樂部。」

柏林科學與政治基金會（SWP)的副所長邁伊候德同意這個觀點。他說，金磚國家聯盟與其說是對抗西方，不如說是一個主權和自主思想不斷高漲的論壇。在一個兩極世界中，他認為南非、印度和巴西只是在「爭奪更優厚的條件」。

另一方面，中國正在利用這個平台實現其全球政治野心，邁爾候德補充說。他特別提及了北京在俄烏戰爭中的調解努力以及與俄羅斯在南非舉行的聯合軍事演習。

邁伊候德認為，西方已經注意到了這一變化，並正試圖加以遏制。「他們正在密切關注......2022年在德國舉行的七國集團峰會上，他們特意邀請了南非和印度，以防止出現七國集團站在金磚國家對立面的局面。」

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