涉嫌詐騙…陸流亡富商郭文貴謀求保釋 提案總額達2500萬美元

根據郭文貴律師團隊3月31日向曼哈頓聯邦法院提交的保釋申請文件，郭文貴提出了一項總額高達2500萬美元的保釋方案，其中包括500萬美元的現金以及其他資產；如果獲得保釋，他將在其妻位於康涅狄格州的住所進行監視居住並接受軟禁。律師團隊表示，郭文貴將受到一家保安公司的24小時監視，至少有一名保安隨時在場。

檢方在3月31日拒絕就保釋申請一事置評。3月15日郭文貴被捕時，檢方在拘留決定書中寫道，郭文貴有嚴重的潛逃風險，且其罪行「持續且不斷演變」會對公眾構成威脅。

54歲的郭文貴面臨電匯、證券、銀行詐騙等多項指控，涉案金額高達10億美元。檢方指出，郭文貴在挪用巨額資金前對其數十萬網絡粉絲撒謊。聯邦檢察官威廉姆斯(Damian Williams)表示，郭文貴依靠犯罪所得過著奢靡的生活，他購置了5萬平方英尺（約合4645平方公尺）的豪宅、價值350萬美元的法拉利跑車。他的兩張豪華床墊每張價值3.6萬美元，還擁有一艘3700萬美元的豪華遊艇。

律師：郭文貴不會逃跑

郭文貴在被捕時並未表示異議，但是一名律師稍後表示將尋求保釋。律師團隊還強調，自2015年移民美國以來，郭文貴總共只有3次出境記錄，且在2017年以後就未曾離境。他們還稱，如果郭文貴離開美國，中國當局將讓其面對「無法承受的生命危險」；且郭文貴的妻子和女兒也都在美國尋求政治庇護，而郭文貴不會離開家人。

在保釋申請中，律師團隊還表示在嚴格監管條件下，郭文貴不會對他人構成威脅。

郭文貴曾被認為是中國最富有的人之一。在由習近平主導的反腐敗運動中，包括一名高級情報官員在內的郭文貴親友受到了打擊，郭文貴本人也在2014年離開。後來，郭文貴在互聯網上開始虛實難辨的「爆料」，揭露中國高層人物的腐敗。中國當局則指控郭文貴犯有性侵、綁架、賄賂等罪行，郭文貴反駁稱這是對他爆料行為的打擊報復。

郭文貴此前還與前總統川普的政治顧問、同樣為著名陰謀論者的班農(Steve Bannon)有著密切的往來。後者被聯邦警方逮捕時，正是在郭文貴的豪華遊艇上。川普在卸任前運用總統職權對班農進行了特赦。

計劃拍賣未接種疫苗者的精子

值得一提的是，郭文貴曾在今年2月於直播節目中宣布，將於6月初在線拍賣「未接種疫苗的精子和卵子」。這一拍賣行動顯然應和了已被戳穿的陰謀論：「接種新冠疫苗會導致大規模不孕不育」。

郭文貴當時聲稱，已經儲存了近6000枚卵子以及來自反對疫苗人士的「幾百萬枚」精子。「我們將拍賣最好的精子和卵子，當然也包括我自己的精子」。郭文貴強調，拍賣將允許使用數字貨幣，且對所有種族和民族開放。

目前尚不清楚郭文貴的被捕是否會影響這一拍賣計劃。但是郭文貴的支持者則將其譽為「人類新時代」，認為未接種疫苗者的精液有望成為「下一個比特幣」。

新聞媒體監督組織NewsGuard的健康編輯格雷戈裡(John Gregory)對法新社表示，郭文貴的拍賣計劃是在試圖為「疫苗損害生育能力」之錯誤說法進行粉飾，「儘管有大量醫學研究表明疫苗不會傷害男性或女性的生育能力，但反疫苗誤導人士還是為這一說法推波助瀾。」

（美聯社、法新社）

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