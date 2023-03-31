德媒：德國外長將於4月中旬訪問北京

中國國家主席習近平今年3月結束了對俄羅斯的訪問之後，中國拉開了主場外交的序幕。此間，西班牙首相桑傑士已抵達北京並與習近平舉行會見。西班牙將在今年7月1日接任歐盟輪值主席。法國總統馬克宏和歐盟委員會主席馮德萊恩也將在下周前往北京訪問。

德國《商報》引述消息人士稱，德國外長貝爾博克也將於4月復活節假期後飛往北京。結束對中國的訪問後，她將飛往日本與七國集團外長舉行會晤。

德國外交部亞太司司長司佩蘭（Petra Sigmund）今年2月底已經先期前往北京，為貝爾博克的訪華行程鋪路。《商報》報導稱，貝爾博克訪華的一個重點議題將是德國政府尚未公布的中國戰略。這份戰略由德國外交部負責制定起草。

據悉，根據這份新戰略，德國會調整對華關係並且顧及到中國日益增長的影響力。

去年曾有報導稱，德國總理府對外交部制定的新中國戰略中過於強硬的措辭表示不滿，並責其做出修改。修改後的版本據稱措辭有所緩和。不過按照本屆政府的組閣協定，德國依舊將中國定義為：合作伙伴、競爭者和制度性對手。

目前聯邦政府內部就何時公布新中國戰略的問題仍存在分歧。外交部傾向於在德中政府磋商會議舉行前公布這份戰略，但是總理府希望能夠在磋商會議結束後再公布。由於德國教育部長施塔克-瓦青格（Bettina Stark-Watzinger）不久前剛剛訪問了台灣，德國政府內部一些傾向於規避風險的意見對德中政府磋商會議前公布措辭依舊較為強硬的中國戰略感到猶豫。德中政府磋商會議預計會在今年6月舉行。由此可見，這份戰略的發布可能會進一步推遲。

《商報》指出，中國戰略的內容應該不會讓北京方面感到吃驚，至少內容方面沒有超出最初版本的範疇。中國駐德國大使在接受《商報》採訪時曾怒批中國戰略是在「意識形態的引導下」做出的。

不過《商報》分析認為，北京方面目前還是希望能夠與德國維持良好的雙邊關係。

（綜合報導）

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