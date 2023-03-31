疫後效應？新加坡機場出入境系統掛了 籲乘客「推遲非必要旅行」

新加坡樟宜機場於當地時間今天中午左右在臉書發文警告乘客推遲非必要旅行，並指由於其出入境檢查系統「運作緩慢」出現延誤狀況。

新加坡樟宜機場指出，該問題影響處理旅客出入境機場的自動通關系統，且影響到所有航廈的旅客，導致旅客在登機口排起長長隊伍。

樟宜機場表示，旅客應該預料到會有延誤狀況，如需要協助，請聯絡地勤人員。強調正在為乘客提供協助，優先安排即將起飛的班機乘客排隊。

新加坡移民與關卡局（ICA）表示，對旅客造成不便感到遺憾，請求諒解和耐心等待。