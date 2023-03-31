以糧食換取軍需品！白宮最新情資爆料：普亭向北韓求援
白宮獲得的最新情資表明「俄羅斯正向北韓尋求支援以持續在烏克蘭的戰爭」，並以提供糧食作為交換條件。
多家外媒報導，俄羅斯在入侵烏克蘭後受到國際制裁和出口管制，而北韓也正面臨金正恩掌權11年來最嚴重的糧食問題。白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）30日表示「俄羅斯將從平壤當局手中取得超過24種武器和彈藥」，並補充說「我們還得知俄羅斯正尋求派遣代表團前往北韓，並向其提供糧食以換取軍火」。
此外，美國財政部長葉倫（Janet Yellen）表示「自戰爭開始以來，俄羅斯已損失超過9000件重型軍事裝備」，並補充說「普亭正轉而向伊朗和北韓等國進行交易」。
美國當局表示預計公開更多調查情資，以便向盟友和外界看清莫斯科當局的企圖，更希望藉此讓俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）能三思而後行
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