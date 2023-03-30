被指從事間諜活動 《華爾街日報》記者在俄被捕

據俄羅斯國際傳真社（Interfax）3月30日報導，俄羅斯聯邦安全局（FSB）發布聲明表示，已經在葉卡捷琳堡逮捕了一名涉嫌從事「間諜活動」的《華爾街日報》莫斯科分社記者。

該聲明指出，「代表美方」的記者格什科維奇（Evan Gershkovich）試圖從一家軍工企業收集俄羅斯國家機密，並且提到已經啟動關於此案的刑事訴訟程序。對此，克裡姆林宮發言人僅表示該記者「被抓個正著」，同時稱這是聯邦安全局負責的事務。

送往監獄等待審訊

聯邦安全局提到，格什科維奇是在葉卡捷琳堡試圖獲取機密信息時被捕的，但沒有提供相關證據，也沒有提供關於發生地點的進一步細節。據俄羅斯《生意人報》報導，格什科維奇將被送往莫斯科的列福爾托沃監獄（Lefortovo prison），該地是聯邦安全局審訊前的拘留中心。

格什科維奇的手機在周四已無法接通，根據其Telegram帳戶的紀錄，他最後一次上網是在莫斯科時間周三下午1點28分。美國外交界的人士表示，駐莫斯科大使館尚未得到通知，目前正試圖從俄羅斯當局那裡了解關於此案的情況。

《華爾街日報》否認指控

《華爾街日報》在周四稍晚表示，堅決否認俄羅斯聯邦安全局對其員工的指控，並要求立即釋放格什科維奇，其他負責俄羅斯新聞的外國記者也在網上聲援格什科維奇。住在俄羅斯境外的調查記者Andrej Soldatow在個人推特上寫道：格什科維奇不是間諜，而是一位非常優秀、勇敢的記者。這次逮捕是對所有仍在俄羅斯工作的外國記者的一次正面攻擊。

非政府組織「無國界記者」（Reporters Without Borders）在推特上指出，格什科維奇正在調查瓦格納集團，該組織對這種「疑似是報復的行為」感到憂慮，「記者絕不能被當作箭靶」。

新聞自由受限

格什科維奇是一名美國公民，根據《華爾街日報》網站上的簡介，自2017年以來他一直負責俄羅斯相關新聞。在《華爾街日報》之前，他曾為《法新社》、《莫斯科時報》工作。近幾個月來，他主要報道俄羅斯政治和與烏克蘭之間的沖突。

此事件是自去年俄烏戰爭開始以來，俄羅斯當局針對外國記者的最嚴重的一次公開行動。在開始入侵烏克蘭之後，俄羅斯大幅收緊了其媒體法。今年2月，美國國務院再度更新旅行指南，稱由於有被任意逮捕的危險，建議美國公民不要前往俄羅斯，並表示在俄居住或旅行的人應立即離開。

（路透社、華爾街日報、無國界記者等）

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