被指從事間諜活動 《華爾街日報》記者在俄被捕

德國之聲／ 德國之聲

據俄羅斯國際傳真社（Interfax）3月30日報導，俄羅斯聯邦安全局（FSB）發布聲明表示，已經在葉卡捷琳堡逮捕了一名涉嫌從事「間諜活動」的《華爾街日報》莫斯科分社記者。

該聲明指出，「代表美方」的記者格什科維奇（Evan Gershkovich）試圖從一家軍工企業收集俄羅斯國家機密，並且提到已經啟動關於此案的刑事訴訟程序。對此，克裡姆林宮發言人僅表示該記者「被抓個正著」，同時稱這是聯邦安全局負責的事務。

送往監獄等待審訊

聯邦安全局提到，格什科維奇是在葉卡捷琳堡試圖獲取機密信息時被捕的，但沒有提供相關證據，也沒有提供關於發生地點的進一步細節。據俄羅斯《生意人報》報導，格什科維奇將被送往莫斯科的列福爾托沃監獄（Lefortovo prison），該地是聯邦安全局審訊前的拘留中心。

格什科維奇的手機在周四已無法接通，根據其Telegram帳戶的紀錄，他最後一次上網是在莫斯科時間周三下午1點28分。美國外交界的人士表示，駐莫斯科大使館尚未得到通知，目前正試圖從俄羅斯當局那裡了解關於此案的情況。

《華爾街日報》否認指控

《華爾街日報》在周四稍晚表示，堅決否認俄羅斯聯邦安全局對其員工的指控，並要求立即釋放格什科維奇，其他負責俄羅斯新聞的外國記者也在網上聲援格什科維奇。住在俄羅斯境外的調查記者Andrej Soldatow在個人推特上寫道：格什科維奇不是間諜，而是一位非常優秀、勇敢的記者。這次逮捕是對所有仍在俄羅斯工作的外國記者的一次正面攻擊。

非政府組織「無國界記者」（Reporters Without Borders）在推特上指出，格什科維奇正在調查瓦格納集團，該組織對這種「疑似是報復的行為」感到憂慮，「記者絕不能被當作箭靶」。

新聞自由受限

格什科維奇是一名美國公民，根據《華爾街日報》網站上的簡介，自2017年以來他一直負責俄羅斯相關新聞。在《華爾街日報》之前，他曾為《法新社》、《莫斯科時報》工作。近幾個月來，他主要報道俄羅斯政治和與烏克蘭之間的沖突。

此事件是自去年俄烏戰爭開始以來，俄羅斯當局針對外國記者的最嚴重的一次公開行動。在開始入侵烏克蘭之後，俄羅斯大幅收緊了其媒體法。今年2月，美國國務院再度更新旅行指南，稱由於有被任意逮捕的危險，建議美國公民不要前往俄羅斯，並表示在俄居住或旅行的人應立即離開。

（路透社、華爾街日報、無國界記者等）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

相關新聞

日媒：日本最快4月放寬大陸入境規定 打過3劑疫苗即可

日本對大陸人員往來的篩檢即將有新規定，消息指出日本政府最快4月上旬會放寬既有規定，未來不用硬性要求出示陰性證明，只要打滿...

被控替美政府刺探情資 華爾街日報記者在俄被捕

俄羅斯聯邦安全局（FSB）30日指稱，美國「華爾街日報」駐莫斯科記者、具美國公民資格的男子格什科維奇（Evan Gers...

被指從事間諜活動 《華爾街日報》記者在俄被捕

據俄羅斯國際傳真社（Interfax）3月30日報導，俄羅斯聯邦安全局（FSB）發布聲明表示，已經在葉卡捷琳堡逮捕了一名涉嫌從事「間諜活動」的《華爾街日報》莫斯科分社記者。

稱是「現行犯」…俄捕華爾街日報記者 傳調查瓦格納集團

「華爾街日報」（WSJ）美籍記者格什科維奇因涉嫌在俄羅斯從事間諜活動被捕。無國界記者組織表示，格什科維奇正在調查傭兵組織...

美軍2架黑鷹肯塔基州訓練墜毀 9人喪生

美國陸軍第101空降師兩架黑鷹直升機昨天晚間在肯塔基州上空執行例行訓練任務時墜毀。軍方發言人表示，這起事故造成9人喪生

教廷：教宗罹患呼吸道感染 健康狀況好轉

高齡86歲的天主教教宗方濟各昨天因呼吸道感染在羅馬一間醫院住院一晚。教廷今天表示，教宗的狀況正逐漸好轉，早上已用過餐、讀...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦