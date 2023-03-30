日媒：日本最快4月放寬大陸入境規定 打過3劑疫苗即可

日本對大陸人員往來的篩檢即將有新規定，消息指出日本政府最快4月上旬會放寬既有規定，未來不用硬性要求出示陰性證明，只要打滿3劑疫苗即可免出示陰性證明入境。

日媒共同社30日晚間報導，指出日本政府相關人士透露，日本政府已經開始協調，最快4月上旬放寬針對來自大陸入境旅客的邊境口岸防疫措施。即使沒有陰性證明，若接種了3劑以上疫苗，就允許入境。

而根據日本駐北京使館官網消息，目前大陸入境日本規定仍是「不管接種過任何疫苗在搭乘航班時均需持有核酸檢測陰性證明」。另外自3月1日起，進入日本時所做的檢測改為抽樣檢測。

此前大陸疫情在2022年底升溫時，日本政府祭出強制檢疫以及若陽性須隔離7天規定，而曾遭到大陸外交部點名批判稱，「少數國家罔顧科學事實和本國實際疫情，仍執意針對中國採取歧視性入境限制措施，對此中方堅決反對並採取對等措施」。大陸駐日本使館1月10日公告稱，即日起「暫停向日本公民簽發中國普通簽證，何時再開，將另行通知」，但相關禁令1月29日恢復，而對日本公民短期入境單方面免簽政策則仍暫停。

日前共同社已揭露日本外相林芳正預計4月1日訪問大陸，日方有意通過林芳正訪陸，推動部長級的「日中經濟高層對話」等磋商框架趨於活躍。也可能就啟動直接連通雙方防務部門官員的熱線展開磋商，以避免東海衝突。

而大陸駐日本大使館官網30日刊出新任駐日大使吳江浩29日拜會日本自民黨幹事長茂木敏充的消息，吳江浩呼籲，「應把握疫情形勢積極變化，推動各類對話機制及經濟、人文、地方等領域交流合作加速重啟，妥善管控矛盾分歧，為構建契合新時代要求的中日關係注入更多積極動力」。

此前，大陸已經不斷調整入境檢測相關規定，自2023年3月1日、3月15日分兩批放寬多國入境大陸的檢測要求，涉及越南、蒙古、伊朗、尼泊爾、坦尚尼亞、義大利、俄羅斯、紐西蘭、馬來西亞、柬埔寨、寮國、南非、匈牙利等國。入境大陸航班，由原本的要求核酸檢測，改為允許登機前48小時內進行抗原檢測（包括用試劑盒自測），其中多數都屬於2月6日起大陸試點恢復旅行社及線上旅遊企業經營公民赴有關國家出境遊的60個國家，但不包含日本。