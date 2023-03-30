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乘客急跳海…菲律賓渡輪夜半起火 至少31人亡、7人失蹤

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
菲律賓渡輪「MV Lady Mary Joy 3」正從南部港口城市三寶顏駛向蘇祿省霍洛，卻在接近午夜時分於巴西蘭外海起火，許多獲救者驚慌之下跳船。法新社
菲律賓渡輪「MV Lady Mary Joy 3」正從南部港口城市三寶顏駛向蘇祿省霍洛，卻在接近午夜時分於巴西蘭外海起火，許多獲救者驚慌之下跳船。法新社

美聯社報導，菲律賓南部的一位當地省長30日表示，一艘載有約250名乘客與船員的渡輪起火，31人溺斃或隨後被發現死於大火。

菲律賓南部島嶼省分巴西蘭（Basilan）的省長哈塔曼（Jim Hataman）指出，就在「MV Lady Mary Joy 3」渡輪火勢最猛烈的時候，許多乘客驚慌地跳船，被海岸防衛隊、海軍、另一艘渡輪與當地漁民從海裡救起。至少23名乘客送傷送醫，另外至少7名乘客失蹤，正持續進行搜救行動。

根據哈塔曼省長的說法，這艘渡輪當時正在南部港口城市三寶顏駛向蘇祿省霍洛（Jolo, Sulu）的途中，卻在接近午夜時分於巴西蘭外海起火。他在電訪表示，「由於火災引起的騷動，有些乘客從睡夢中驚醒，有些則從船上跳了下去」。

哈塔曼省長表示，燒毀的「MV Lady Mary Joy 3」渡輪被拖到巴西蘭省沿岸，海岸防衛隊人員與其他機構稍後在客艙的廉價區又發現了18具遺體，並指正在進行船舶的搜索。他告訴美聯社，「這些受害人由於火災而在船上喪生」，調查則正在進行，並發現還有更多旅客沒列在船隻清單上。

菲律賓渡輪「MV Lady Mary Joy 3」行駛途中起火，31人溺斃或隨後被發現死於大火，海岸防衛隊、海軍、另一艘渡輪與當地漁民則救起許多跳船的乘客。美聯社
菲律賓渡輪「MV Lady Mary Joy 3」行駛途中起火，31人溺斃或隨後被發現死於大火，海岸防衛隊、海軍、另一艘渡輪與當地漁民則救起許多跳船的乘客。美聯社
菲律賓南部島嶼省分巴西蘭的省長表示，一艘載有約250名乘客與船員的渡輪起火，31人溺斃或隨後被發現死於大火。美聯社
菲律賓南部島嶼省分巴西蘭的省長表示，一艘載有約250名乘客與船員的渡輪起火，31人溺斃或隨後被發現死於大火。美聯社

巴西 菲律賓 火災

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