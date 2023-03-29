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孟加拉記者報國內物價高遭逮捕 警方稱「報導不實新聞」

聯合報／ 編譯陳曉慈╱即時報導
一名孟加拉記者因撰寫國內物價高漲的報導，29日遭孟加拉警方逮捕。孟加拉大學生上街抗議，要求警方釋放該名記者。法新社
一名孟加拉記者因撰寫國內物價高漲的報導，29日遭孟加拉警方逮捕。孟加拉大學生上街抗議，要求警方釋放該名記者。法新社

一名孟加拉主要報社記者日前撰寫一則國內物價高漲的報導，引起國內熱議，孟加拉警方29日以「報導不實新聞」為由起訴該名記者，消息一出引發各界擔憂孟加拉媒體言論自由。

記者沙姆思（Shamsuzzaman Shams）遭孟加拉警方以「數位安全法」（Digital Security Act）起訴，人權團體表示，這條法律過去曾多次被政府用來打壓異議記者及評論家。

沙姆思所屬報社「黎明日報」（Prothom Alo）表示，29日凌晨4時左右，沙姆思於首都達卡外郊的薩瓦爾（Savar）家中遭便衣警察逮捕。

孟加拉內政部長阿薩度札馬汗（Asaduzzaman Khan）證實，沙姆思因於上周日「報導不實新聞」目前正遭警方詢問且已起訴。阿薩度札馬汗表示警方會釋放沙姆思，但他若再次犯下同樣罪狀，可能會再次遭捕。

根據法新社獲得的該案件副本顯示，根據孟加拉數位安全法， 沙姆思遭起訴的罪名包含「散播不實消息破壞政府形象」及質疑局政績。

沙姆思日前訪問民眾對孟加拉獨立紀念日的看法，一位民眾表示：「若我們連米都買不起，自由有什麼用？」沙姆思將其所言寫在26日的報導中，後即遭到孟加拉警方逮捕。

孟加拉 人權

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