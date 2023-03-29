毒梟資助敘利亞政府 美國祭出制裁令

敘利亞極權政府長期靠親信販毒，提供政府資金，美國將下令制裁！美國財政部指控，阿薩德親戚長期生產「苯丙胺」等成癮性物質，並將不法所得提供給政府，成為極權政府壓制人民的資金，因此美國會凍結毒梟在美國的資產，並限制所有業務往來。目前敘利亞內戰未平，超過9成人民生活於貧困當中。

美國制裁敘利亞毒梟

《半島電視台》報導，美國財政部指出，對敘利亞毒梟生產名為「苯丙胺」的成癮性物質，獲取高額額利潤，並為為敘利亞總統阿薩德提供資金，其中更包含阿薩德的親戚。

美國外國資產管控部門主任蓋奇說，敘利亞已經成為「苯丙胺」主要的生產國，並由黎巴嫩協助販運。他強調，販售非法毒品的資金都流入阿薩德政權的手中，成為鎮壓該國人民的武器，所以將對與阿薩德有親屬關係的毒販祭出貿易制裁。

除了販毒之外，與阿薩德相關的人士也被指責為民兵組織的負責人，且與敘利亞軍事情報單位有密切合作，美國將凍結他們所有的美國資產，並禁止業務往來。對此，阿薩德政府正式否認美國的指控，並宣稱「政府也正在打擊國內毒品」。

9成民眾陷於貧困

2011年中東地區掀起茉莉花革命，敘利亞國內也揭竿起義，抗議該國高失業率、政府貪腐的狀況，要求阿薩德政權下台，恢復國內的民主制度。但阿薩德卻強調「抗議受到國外勢力蠱惑」，並演變為全面內戰。

聯合國指出，自2011年以來，敘利亞有超過1400萬人流離失所，約9成人口都生活貧困當中，更多超過30萬名平民因為戰爭而喪生。聯合國表示，這不包括那些因為無法獲得生活資源而死亡的人民。

然而，2月土敍邊界的強震、全球金融衰退風險，加上國際經濟制裁持續，都導致敘利亞經濟狀況持續受創。

【更多精采內容，詳見 】