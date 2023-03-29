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彭博：蘇利文上周與王毅秘密通話 為美中關係降溫

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導

彭博資訊28日報導，白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）於24日與中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅通話，力求降低數月來的美中緊張關係。

蘇利文自擔任國安顧問以來，數度與王毅碰面或通話，但這是首次被媒體報導「私下通話」；蔡英文總統即將過境美國，加上美國正在安排拜習通話，兩國外交高層的互動時機更引人注目。

這是王毅升任中共中央外事工作委員會辦公室主任以來，首次與蘇利文通話；蘇利文去年6月在盧森堡與時任主任楊潔篪對話4.5小時，談包括台海在內的美中議題。

彭博報導，蔡總統正準備過境美國，勢必引發北京新一波怒火，縱然美國官員希望拜習盡快通話，但中方到目前為止拒絕，拜登政府退而求其次，希望能在蔡回到台灣後，4月初就能舉行兩國元首對話。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）日前因發生中國大陸偵察氣球飛越美國上空的間諜疑雲，推遲訪問中國大陸，在五角大廈打下氣球後，中方國防部拒絕接聽美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）的電話。

彭博報導，就在國防部印太事務副助理部長切斯（Michael Chase）訪台後，中國大陸駐美大使館武官拒絕切斯的午餐邀請。

不過，工作層級的溝通仍在持續。

美國國務院首席副發言人巴特爾（Vedant Patel）28日證實陸媒報導，美國國務院中國處主任、亞太副助卿華自強（Rick Waters）上周訪問北京、上海與香港，除此之外，巴特爾拒絕進一步說明訪問細節與成果，只表示這是一次工作層級的拜會。

美國 主任

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