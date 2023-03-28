新冠新變種「大角星」在印度快速傳播 專家：不必恐慌

目前，全球各地的新增新冠感染人數都大幅下降。比如，據德國3月25日的統計，德國的新冠感染率為7天每十萬人新增40.4例，住院率為7天每十萬人新增7例。不過，雖然感染人數下降，但新冠病毒仍不斷出現新的變種和亞變種。最近，一種名為XBB.1.16的Omicron變種就登上了頭條。該變種別名「大角星」，已在印度造成當地的新冠病例急劇上升。

從絕對數量來看，「大角星」引起的感染不算多。但該變種的蔓延速度很快。據印度衛生部的數據，該國3月21日有新冠確診6559例，3月23日就增加到7605例，增加了1046例。印度有67%的人口完全接種了新冠疫苗。

專家們指出，與去年12月傳播速度最快的新冠變種XBB.1.5相比，XBB.1.16的傳播速度還要快。這一變種可能擁有更多阻擋人體免疫應答的功能，因此可以造成更多人感染。

不必恐慌

過去幾周，多個國家發現了XBB.1.16變種，包括中國、文萊、新加坡、美國等國。據德國羅伯特科赫研究所的報告，在1月30日到3月12日期間，德國發現了6例確診XBB.1.16變種感染病例。目前在德國佔主導地位的Omicron變種是XBB.1.5。初步數據顯示，XBB.1.5並沒有比其他Omicron變種引起更嚴重的症狀。

到目前為止，也沒有跡象表明，XBB.1.16會比其它Omicron變種導致更多人住院，甚至死亡。印度媒體援引新冠工作組前負責人古雷利亞（Randeep Guleria）博士的話說：沒有理由恐慌。他說，到目前為止，幾乎沒有任何嚴重的XBB.1.16感染病例，此外，適當應對便可以減少感染的風險。

（德新社等）

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