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日本青森縣發生規模6.1地震 恐有「海面變動」、無致災之虞

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日本青森縣發生規模6.1地震 恐有「海面變動」、無致災之虞

聯合報／ 編譯陳曉慈╱即時報導
日本青森縣28日下午6時18分發生規模6.1地震。日本氣象廳
日本青森縣28日下午6時18分發生規模6.1地震。日本氣象廳

日本共同社報導，日本北部地區青森縣28日下午6時18分（台灣時間下午5時18分）發生規模6.1地震

根據日本氣象廳，此次地震最大震度為4，震央位於青森縣東方海域，震源深度約為 20 公里，包括北海道、青森縣和岩手縣皆受到地震影響。

【中央社／東京28日綜合外電報導】

日本青森縣外海今天晚間6時18分左右發生推估規模6.1地震，在北海道、青森縣及岩手縣觀測到最大震度4級，雖然沿海地區可能出現些微的「海面變動」，但不用擔心帶來災情。

日本放送協會（NHK）報導，日本氣象廳表示，這起地震震源在青森縣東方外海，深度約20公里，推估規模6.1。

最大震度4級出現在北海道函館市、青森縣平內町、青森縣野邊地町、青森縣七戶町、青森縣五戶町，及岩手縣盛岡市。

氣象廳在官網解釋，「海面變動」主要用在有可能觀測到未達發布「海嘯注意報」的小型海嘯時，但因為「海嘯」兩字可能讓人聯想到災害，為了傳達不會造成災情的海嘯的安心資訊，所以選擇用「海面變動」。

日本 地震 青森

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