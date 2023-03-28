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日本青森縣發生規模6.1地震 恐有「海面變動」、無致災之虞
日本共同社報導，日本北部地區青森縣28日下午6時18分（台灣時間下午5時18分）發生規模6.1地震。
根據日本氣象廳，此次地震最大震度為4，震央位於青森縣東方海域，震源深度約為 20 公里，包括北海道、青森縣和岩手縣皆受到地震影響。
【中央社／東京28日綜合外電報導】
日本青森縣外海今天晚間6時18分左右發生推估規模6.1地震，在北海道、青森縣及岩手縣觀測到最大震度4級，雖然沿海地區可能出現些微的「海面變動」，但不用擔心帶來災情。
日本放送協會（NHK）報導，日本氣象廳表示，這起地震震源在青森縣東方外海，深度約20公里，推估規模6.1。
最大震度4級出現在北海道函館市、青森縣平內町、青森縣野邊地町、青森縣七戶町、青森縣五戶町，及岩手縣盛岡市。
氣象廳在官網解釋，「海面變動」主要用在有可能觀測到未達發布「海嘯注意報」的小型海嘯時，但因為「海嘯」兩字可能讓人聯想到災害，為了傳達不會造成災情的海嘯的安心資訊，所以選擇用「海面變動」。
【北海道 青森 岩手で震度4の地震】— NHKニュース (@nhk_news) 2023年3月28日
28日午後6時18分ごろ地震がありました。
現在、震度4以上が観測されている地域は以下のとおりです。
震度４が、渡島東部、津軽北部、青森県三八上北、岩手県内陸北部。
今後の情報に注意してください。https://t.co/NJaF3OTdAQ#nhk_video pic.twitter.com/Q3rHRCIfDQ
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