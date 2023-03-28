歐盟通過反脅迫措施法 劍指中美

本周二（3月28日）歐盟通過反脅迫措施（anti-coercion instrument, ACI）的立法。目的是以此加強歐盟國家的對抗能力，並且防止地緣政治緊張局勢蔓延並影響到商務貿易。

過去一些年，歐盟內一些國家紛紛遭遇過中國或者美國前總統川普對其實施經濟脅迫的例子。例如，波羅的海國家立陶宛允許台灣在該國設立性質相當於大使館的代表處，此後便遭到中國的施壓。根據歐盟的說法，北京方面禁止從立陶宛進口商品並向歐洲企業施壓，向中國出口時必須將立陶宛從供應鏈中剔除。

從歐盟的角度來看，北京的做法不符合世貿組織（WTO）的規則，也對歐盟內部市場的其他出口產生不良影響。雖然歐盟已經向世貿組織提起訴訟，但是此類案件往往需要費時至少一年的時間才能得到解決。

歐洲對外關係委員會於在2021年6月就發布了《謹慎應對：如何設計歐盟的反對經濟脅迫的措施》報告，建議歐盟制訂一部框架性的法規，完善現有的經濟脅迫應對措施。

根據現在通過的「反脅迫措施」歐盟需要先認定，是否第三國對歐盟或者歐盟成員國通過經濟施壓以達到迫使其修正政策的目的。如果對話無法解決問題，布魯塞爾將可以採取包括提高關稅、限制獲得歐盟境內標案、限制在歐盟範圍內進行投資等反制措施。

歐盟議會貿易委員會主席朗格（Bernd Lange）表示，「反脅迫措施」的通過是一個重大突破，歐盟成員國就全面有力保護經濟利益的一攬子計劃達成一致。

不過歐盟一些成員國對這類措施也表達了疑慮。這些國家擔心這有可能引發貿易保護主義並因此引發貿易戰。

專家們則認為，歐盟有可能在美中兩大經濟體日益加劇的衝突中被消耗殆盡。

（路透社、德新社）

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