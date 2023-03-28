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賓士車輛安全性的重要里程碑！Mercedes-Benz 230 SL上市60週年

聯合線上／ 張安怡 整理

圖／Mercedes-Benz 提供
圖／Mercedes-Benz 提供

德國Mercedes-Benz賓士汽車於1963年在日內瓦車展上首次發表了230 SL車型，取代該系列中的300 SL Roadster與190 SL兩款車型的230 SL，還是Mercedes-Benz在安全性方面創下里程碑的重要產品。

圖／Mercedes-Benz 提供
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Mercedes-Benz 230 SL搭載了源自賓士W111系列轎車的frame floor底盤結構，並經過縮短與強化。230 SL也是全球第一款採用前後防撞緩衝區底盤穩定乘客座艙原理的跑車。該安全車身原理最初是在Mercedes-Benz Fintail四門房車上首度發表。

圖／Mercedes-Benz 提供
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由大師Friedrich Geiger所設計的Mercedes-Benz 230 SL雙門touring跑車，具有簡潔的線條、經典的SL外觀，以及整合在水箱護罩內的大型三芒星廠徽。選配中由Paul Bracq設計的可拆式硬頂，具有向內彎曲的車頂表面，讓該車獲得Pagoda寶塔的綽號。

在打造48,912輛之後，Mercedes-Benz賓士汽車於1971年正式停止生產W113車系產品。在這8年的製造期間，Mercedes-Benz為SL提供了3種不同的動力系統，這與300 SL和190 SL車型在1963年之前幾乎沒有變動引擎的情況不同。1968年推出的 280 SL是最歡迎的車型，其搭載了代號M130的2.8升直6汽缸汽油引擎，最大馬力170匹，0至每小時100公里加速為9秒，極速可達到每小時200公里。

圖／Mercedes-Benz 提供
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除了銷售上的成功之外，Mercedes-Benz 230 SL在賽車運動也有亮眼的表現。由車手駕駛的230 SL在1963年贏得5,000多公里的Spa-Sofia-Liège拉力賽，並於隔年同一賽事中獲得第三名。

圖／Mercedes-Benz 提供
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