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尹錫悅欲改善對日關係…政府文件排序改「韓日中」 日方卻是「日中韓」

聯合報／ 編譯張佑生╱即時報導
南韓總統尹錫悅（左）3月16日至東京與日本首相岸田文雄舉行峰會，修補兩國關係。美聯社
南韓總統尹錫悅（左）3月16日至東京與日本首相岸田文雄舉行峰會，修補兩國關係。美聯社

韓國國際廣播電台（KBS）28日報導，南韓總統尹錫悅上任後積極改善對日關係，甚至到東京與首相岸田文雄舉行峰會。其實，在尹錫悅就職後，政府內部文件談到南韓與日本和中國關係時，排序就已經有所改變，以前都是「韓、中、日」，尹錫悅上台後變成「韓、日、中」，南韓外交部和文化體育觀光部的內部文件已出現這種變化。

一名前南韓駐美大使匿名表示，雖然法律沒有明文規定國家順序要怎麼排，但根據雙邊關係和影響力約定俗成的結果，就形成「韓中日」的排序慣例。

南韓外交部表示、這是通盤考慮過外交政策與當前國際情勢後，所做出的決定。

不過，日本政府在提到三國關係時，文書的排序依舊是「日、中、韓」。

面對反對黨的批評，南韓政府表示，「有些人基於歷史因素和民族情感，對於日本擺在前面就感到不舒服」。

南韓 尹錫悅 日本 岸田文雄

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