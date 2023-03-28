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揭秘普亭最重要公事包 「核按鈕」竟是這顏色

香港01／ 香港01記者張顥庭／報導
俄羅斯總統普亭。美聯社
俄羅斯總統普亭。美聯社

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）3月25日宣布在白羅斯（Belarus，前稱白俄羅斯）部署戰術核武。俄羅斯國營電視台曾披露俄核武啟動機制，原來發動核攻擊全憑一個大小如手提電腦袋的「核手提箱」。

「核手提箱」在俄語中被稱為Cheget，取自俄羅斯的切吉特山（Mount Cheget）。

由俄羅斯國防部營運俄羅斯電視台紅星台（Zvezda）播出節目《軍事驗收》，主持人葉戈羅夫（Alexei Yegorov）展示「核手提箱」的內部。

一般人可能會認為如此危險的按紐應為紅色，但手提箱中的核武發射掣卻是一個白色按鈕，紅色的是取消鍵。

「核手提箱」其中一樣重要組件是「快閃記憶體卡」（Flash Card），用於啟動手提箱的全部功能。

葉戈羅夫表示，這個「核手提箱」是50年前的，總統普亭所持有的更加新式。他又指，自己不能透露任何其他與「核手提箱」功能有關的敏感資料。

從本質而言，「核手提箱」其實是一件通訊工具，使用者經由箱內按鈕，即可與軍方高層聯絡，並透過高度機密的「卡茲別克」（Kazbek）電子指揮及控制網絡聯繫火箭部隊，從而下令使用核武。

根據俄羅斯的核理論，俄總統是動用戰略及非戰略核武的最終決策者。無論總統普亭身在何處，都會有軍官攜帶「核手提箱」相隨，以便普亭在國家遭遇核攻擊時及時作出反應。

據美國組織Atomic Heritage Foundation資料，「核手提箱」共有三個，分別由總統普亭、國防部長、總參謀長掌管，當啟用「核手提箱」時，需要三人輸入各自的發射密碼。路透社稱俄羅斯防長紹伊古（Sergei Shoigu）及俄軍總參長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）也被普遍認為持有「核手提箱」。

延伸閱讀：

普京宣布在白羅斯部署核武　俄羅斯核武庫是什麼回事？

普京白羅斯部署協議：戰術核武是什麼？︱新聞背後

文章授權轉載自《香港01》

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