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睽違十年！南韓總統尹錫悅4月底赴美 有望在國會發表演說

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
南韓總統尹錫悅（圖左）4月底將赴美進行國是訪問並與美國總統拜登（圖右）見面。歐新社
南韓總統尹錫悅（圖左）4月底將赴美進行國是訪問並與美國總統拜登（圖右）見面。歐新社

南韓總統尹錫悅4月底將赴美進行國是訪問，日經新聞引述消息人士說法指，美國國會議員正安排讓尹錫悅在國會發表演說，希望促進韓美同盟關係以應對北韓和中國。

美國總統拜登將於4月26日接待到華府進行國是訪問的尹錫悅並以國宴款待，這是南韓總統時隔12年再次對美進行國是訪問，以展示兩國簽署《韓美共同防禦條約》70年來的密切關係。

報導指出，美國共和黨眾議員金映玉（Young Kim）透露，國會正安排讓尹錫悅在聯席會議上發表演說。她表示，她和民主黨的眾議院亞太小組主席貝拉（Ami Bera）、外交事務委員會主席麥考爾（Michael McCaul）和民主黨最高代表米克斯（Gregory Meeks），已聯名致信敦促眾院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）邀請尹錫悅，相關討論正在進行中。

金映玉說，在麥卡錫發出正式邀請之前，「我想說我對此感到非常樂觀，只是時間早晚問題。」

根據南韓媒體報導，尹錫悅政府已要求在美國國會發表談話。他將是自南韓前總統朴槿惠10年前以來，首位到美國國會演說的南韓領導人。

尹錫悅 美國 南韓

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