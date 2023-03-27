法國示威者堵住盧浮宮入口 游客被擋門外

（德國之聲中文網）法國工會成員周一（3月27日）封鎖了知名的巴黎盧浮宮，抗議總統馬克龍不經議會表決便直接通過提高法定退休年齡的法案。一小群抗議者聚集在盧浮宮的玻璃金字塔旁進行和平示威，他們其中有人手舉著「60歲退休--少工作，活得久」的橫幅。

不過，一些慕名來參觀盧浮宮的游客對於白跑一趟感到失望。一位墨西哥游客說：「來自世界各地的游客帶著孩子想來參觀博物館，卻遇到20個人堵住了入口，這太荒唐了。」另一位英國游客表示：「我能理解他們為何這麼做，這很合理。我們都想去看看『蒙娜麗莎』，但還是算了吧。」

博物館員工參與抗議

盧浮宮員工也是館外的抗議者之一，一名盧浮宮的導覽人員向游客們表示：「我們希望你們能理解我們的理由」。此外，巴黎警方表示，為了防止在巴黎另一個博物館蓬皮杜中心前舉行未經授權的集會，他們正在做相關准備。

本月稍早，法國參議院通過了馬克龍提出的養老金改革法案，將退休年齡從62歲提高到64歲。由於馬克龍領導的執政聯盟在國民議會中未佔據通過法案所需的絕對多數議席，所以他授權政府啟動憲法第49.3條款，不經國民議會表決，直接通過該法案。

這次盧浮宮前的抗議活動是在第十輪全國性罷工和街頭游行的前一天舉行的，此前法國一些城市也因養老金改革發生了多起暴力事件。由於目前法國局勢緊張，英國國王查理三世還推遲了原定上周日開始對法國的正式訪問。據愛麗舍宮通報，在馬克龍和查理三世3月24日通電話之後，兩國政府共同作出了推遲行程的決定。

（綜合報導）

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