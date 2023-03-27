馬來西亞總理訪華 中國承包的吉隆坡至新加坡高鐵有望重啟

繼新加坡總理李顯龍後，馬來西亞總理安華也將於29日訪問大陸，馬國交通部長隨同此訪並稱，馬來西亞和中國兩國的鐵路合作專案頗多，或有可能重啟馬中合作的新隆高鐵（新加坡至吉隆坡）專案可能性。

馬來西亞交通部長陸兆福在參加馬來西亞廣播電視台（RTM）直播節目時表示，他本周即將與馬來西亞總理安華訪問中國。新加坡「聯合早報」報導，陸兆福在節目中表示，「大家都知道我們的東海岸鐵路計畫，中國公司是整個專案的承包商」，中國在鐵路建設方面的實力非常強大。

他補充說：「我們知道一些中國企業對新隆高鐵項目感興趣，所以這可能也是其中一個會討論到的專案」。此專案於2016年簽署協定，但在2021年終止，因此新隆高鐵能否重啟也備受關注。

觀察者網報導，這是安華去年11月就任馬來西亞總理後首次訪華，他在就任之初就已明確表示，提升與中國的雙邊關係是馬來西亞的優先事項，不會讓兩國關係只維持現狀。他的訪華行程將於3月29日開始，共計4天，其中他將先前往海南博鰲參加博鰲亞洲論壇2023年年會，再前往北京繼續訪問行程。

新隆高鐵，又稱隆新高鐵、新馬高鐵、馬新高鐵，是新加坡和馬來西亞兩國在2016年簽署雙邊協定決定共同修建的從新加坡到吉隆玻的高鐵。根據協定，專案建成後，兩地之間的車程將縮短至90分鐘。

然而，這一專案先後歷經三屆馬來西亞政府，由於「經濟原因」等因素，最終未能付諸實施。2018年，提出該專案計畫的前總理納吉在大選中落敗後，繼任的馬哈迪政府並不認可這一專案，馬哈迪稱，新隆高鐵對馬來西亞沒有好處，馬來西亞「一分錢都賺不到」，推遲項目建設。

2021年1月1日，新加坡總理李顯龍和時任馬來西亞總理慕尤丁正式宣佈，新隆高鐵協議失效，該項目終止。

觀察者網報導，與新加坡和馬來西亞同為東協國家的印尼，已在雅加達至萬隆高鐵項目上與中國深入合作，目前已全面測試即將完工通車，再次展現中國在基礎建設所具備的雄厚實力。

馬來西亞「東方日報」報導稱，安華在去年11月宣誓就職後的首場記者會上表示，中國是重要鄰邦，馬來西亞對華優先考慮加強雙邊關係，促進貿易、投資和文化交流。他本人不會讓馬中關係保持現狀，而是繼續推進雙邊關係。