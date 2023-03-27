法總理稱年金改革勢在必行 4月將見反對黨及工會對話

法國總理柏納（Elisabeth Borne）26日表示，4月初將與法國反對黨領袖及工會代表舉行會晤，針對年金改革進行和平談話。柏納還承諾，除非為了預算案，未來不會再援用法國憲法第49條第3款強行通過法案。

法國憲法第49條第3款又稱「責任承諾」，允許法國政府在不經過議會表決的情況下通過法案。柏納自去年5月上任法國總理以來，已11次動用法國憲法第49.3條。

柏納向法新社表示，她對談話抱持開放態度，並呼籲各方冷靜下來。柏納說，她接下來的首要任務有二，一是平撫國家動盪，二是為法國人民的困惑提供明確回應。柏納表示，她將於4月3日開始的那一周與在野黨及工會領袖見面，期望能開啟「平撫國家」的和平對話。

但柏納也強調，年金改革勢必執行，年金改革法案已獲法國憲法委員會判定沒有違憲。

法國工會號召的下一場全國反年改示威將在28日登場，抗議政府將退休年齡從62歲延後至64歲。

柏納透過法國憲法第49.3條強行通過年金改革法案，引發反對黨21日提出「不信任案」要求內閣重組，但投票最終以9票之差飲恨失敗。但同時，法案強行通過的消息也傳到街頭示威人士耳中，怒火頓時引爆，巴黎及其他城市街頭開始出現與警方的暴力衝突。法新社指出，這幾個月來的示威遊行已成為法國總統馬克宏連任以來最重大的國內危機。