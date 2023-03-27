氣候極端、洪患頻傳 各國設法治水

【台灣醒報記者簡嘉佑綜合報導】

城市綠地、漂浮房屋，都市設法與水和平共處！全球暖化造成海平面上升，各國洪災頻傳，水患成為許多島國與低窪城市的挑戰。對此，各國城市想方設法增加應對水患的能力，如泰國建造城市綠地，搭配蓄水功能；中國以滲水路面打造「海綿都市」；荷蘭則將建造能夠漂浮於水上的房屋。

亞洲將在世紀末被淹沒

《CNN》報導，去年世界多處爆發嚴重的水患，如奈及利亞、巴基斯坦與澳洲等國，且隨著氣候變遷，預計洪災狀況只會更加嚴重，到了世紀末亞洲大多都市都會被淹沒。

面對水患，城市往往以建造牆壁、水壩等方式，保護建物免於水災的侵害。然而，新南威爾斯大學講師佩拉佐表示，這種方式目前只適用於小範圍、可預測的水災，但目前極端氣候加劇，水患狀況變得難以預估，更導致水壩等設備失去作用。

海綿都市、漂浮房屋

泰國曼谷的海拔僅1.5公尺，容易受到海平面上升與洪水的損害。對此，泰國建築師薇拉卡宏說，都市設計應該轉向，與自然和諧共存，而不是與其對抗。她在曼谷設計了綠州公園，能透過斜坡地形、人造濕地與植被將水輸往地底下的蓄水池，且有降低空汙、幫助都市排熱等優點。

中國北京於2012年發生嚴重洪患，造成80人死亡，該國政府2015年就宣布，將在16個都市試行「海綿都市」的計畫，盼增加都市對洪災的抵抗力。海綿都市是夠過滲水路面、綠色屋頂等建設，讓城市能夠吸收並保存多餘的水量，達成「都市即水庫」的願景。

荷蘭阿姆斯特丹則試圖讓建築物具有漂浮於水面上的功能，讓都市能夠與水共存。「漂浮房屋」的設計師指出，這些房屋是採用木頭建築，並用稻草隔熱，搭載熱泵和太陽能電池板，房屋之間彼此連接，並延伸到碼頭，達到固定的效果。

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