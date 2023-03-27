哈裡斯訪非擴大投資 抗衡中國

美國副總統哈裡斯（Kamala Harris，又譯賀錦麗）上週日（3月26日）抵達加納，展開為期一週的訪問，旨在深化與非洲國家關係，將增加對非洲的投資、討論糧食安全與氣候變遷等議題，抗衡中國非洲的影響力。

哈裡斯於當日表示：「在此次訪問中，我的工作重點是增加對非洲大陸的投資，促進經濟增長與機會。」她先後將分別出訪加納、坦桑尼亞與贊比亞，將與三國總統、企業代表等會晤，並宣布投資事宜。

哈裡斯預計將談及中國對非洲國家技術及經濟領域的參與，也將討論中非債務，以及俄烏戰爭等議題。其中贊比亞正在與中國進行債務協商。

據白宮24日聲明表示，哈裡斯此行延續去年底美非峰會上，拜登要「全面投入」非洲的承諾；在此之前白宮曾經宣布，將在三年內向非洲投資550億美元，提供經濟、衛生與安全援助。

儘管白宮官員強調此行僅涉及美非關係，但隨著美國重新調整其外交政策，著眼中國，非洲的戰略意義提升；近幾十年來，中國在非洲進行了大量投資，包括基礎建設和當地資源開發。例如加納曾與中國公司達成20億美元的交易，以其生產鋁的關鍵礦產換取中資道路開發等項目。

美國加強美非關係

由於前美國總統特朗普外交上鮮少關注非洲，拜登政府上台後便試圖修補美非關係。去年8月，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）訪非，公布「美國對撒哈拉以南非洲戰略」，著眼加強非洲民主及促進其疫後經濟復甦。

去年12月，華盛頓邀請49位非洲國家領袖參加美非峰會，拜登宣布與非洲大陸自由貿易區（AfCFTA）簽署合作備忘錄，促進美企出口非洲。美商VISA、通用電氣已宣布要投資非洲。拜登還公開支持非洲聯盟以永久會員的身分加入20國集團（G20）。

今年1月，美國財政部長耶倫（Janet Yellen）訪非，也強調要深化與非洲國家間的經濟關係，在訪問贊比亞期間更直言批評中國是該國債務總的「障礙」。事後中國回應要美國管好自家債務問題。

美國第一夫人吉爾‧拜登（Jill Biden）則於2月訪問納米比亞與肯尼亞，關注當地婦女及兒童權益、糧食安全等問題。布林肯於3月中再次訪非，並在尼日爾宣布對非洲沙赫爾地區提供規模1億5千萬美元的新人道援助。拜登也預計今年將出訪非洲國家，持續加強美非關係。

（綜合報導）

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