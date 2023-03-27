俄部署境外戰術核武

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

俄羅斯總統普亭25日宣布，已與鄰國白俄羅斯達成協議，將在白俄羅斯領土部署戰術核武，是莫斯科1990年代中期以來首次在境外部署這類武器，升高對西方國家的核戰威脅。

普亭表示，將在7月1日於白俄羅斯完成興建戰術核武的儲存單位，並將此比擬為美國也在歐洲部署核武，這也是應白俄總統總統魯卡申柯長期以來的請求，「這樣做沒有什麼不尋常…美國數十年來一直在做這種事。他們長期一直在盟國領土部署戰術核武」。

不過普亭說，俄羅斯不會把戰術核武的控制權移交給白俄羅斯，也不會違反其不擴散核武的義務。儘管如此，這仍是俄國一年前入侵烏克蘭以來，最重大的軍武部署行動。

普亭未說明這些武器何時會運送至白俄羅斯，而何時開始興建核武儲存設施的作業也不得而知，但他說俄國已在白俄部署十架可攜帶戰術核武的飛機。

烏克蘭總統澤倫斯基的顧問旋即抨擊普亭此舉，美國則審慎回應，淡化莫斯科在烏克蘭戰爭動用核武的可能性，因此還不會調整歐洲的戰略核武部署。

白俄羅斯 核武 普亭

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