日男疑涉間諜活動北京遭逮 已知為日本藥廠高層

日本共同社報導，一名年約50歲的日本男子3月稍早在北京遭當局以違反反間諜法的罪名逮捕，日本安斯泰來製藥（Astellas Pharma）發言人26日證實，男子為該藥廠員工。

日本政府正持續施壓中方，要求釋放該名男子。

總部位於東京的安斯泰來製藥發言人雖證實遭捕男子為公司員工，但表示因許多情況尚未釐清，拒絕提供該男子的職位、年齡以及遭捕理由。根據日本時事通訊社，一名消息來源指出，遭捕男子是公司高層。

駐北京日本大使館目前持續要求中方提供詳細的拘捕理由，並要求與該男子見面。北京當局尚未提供日方詳細解釋。

中國大陸2014年通過反間諜法後，開始加強打擊國內間諜活動。2015年以來，包括這次日男在內，共計17名日本人曾遭北京當局以反間諜法居留。