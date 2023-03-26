快訊

日男疑涉間諜活動北京遭逮 已知為日本藥廠高層

一張圖看天氣！ 周一、周四降雨機率增 「這天」回溫飆破30度

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日男疑涉間諜活動北京遭逮 已知為日本藥廠高層

聯合報／ 編譯陳曉慈╱即時報導
一名年約50歲的日本男子3月稍早在北京遭當局以違反反間諜法的罪名逮捕。照片為示意圖。路透
一名年約50歲的日本男子3月稍早在北京遭當局以違反反間諜法的罪名逮捕。照片為示意圖。路透

日本共同社報導，一名年約50歲的日本男子3月稍早在北京遭當局以違反反間諜法的罪名逮捕，日本安斯泰來製藥（Astellas Pharma）發言人26日證實，男子為該藥廠員工。

日本政府正持續施壓中方，要求釋放該名男子。

總部位於東京的安斯泰來製藥發言人雖證實遭捕男子為公司員工，但表示因許多情況尚未釐清，拒絕提供該男子的職位、年齡以及遭捕理由。根據日本時事通訊社，一名消息來源指出，遭捕男子是公司高層。

駐北京日本大使館目前持續要求中方提供詳細的拘捕理由，並要求與該男子見面。北京當局尚未提供日方詳細解釋。

中國大陸2014年通過反間諜法後，開始加強打擊國內間諜活動。2015年以來，包括這次日男在內，共計17名日本人曾遭北京當局以反間諜法居留。

日本 北京 間諜

延伸閱讀

日本千億元「櫻花經濟」成敗就看這個男人！他如何精準預測櫻花盛開？

日男疑涉間諜活動北京遭逮 已知身分為藥廠員工

26歲日本寫真女星驟逝　死前才發文恭賀日本隊打進決賽

吳釗燮挨批任內斷交7國 趙怡翔喊話：不要中計

相關新聞

下周訪陸…西班牙總理將與習近平促談俄烏和平、尊重領土完整

西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）下週將前往中國進行國是訪問，他今天表示，將促進俄羅斯與烏克蘭之間公正持久的...

日男疑涉間諜活動北京遭逮 已知為日本藥廠高層

日本共同社報導，一名年約50歲的日本男子3月稍早在北京遭當局以違反反間諜法的罪名逮捕，日本安斯泰來製藥（Astellas...

日相岸田：今日烏克蘭可能是明日東亞

日本首相岸田文雄今天出席防衛大學校（National Defense Academy ofJapan）畢業典禮致詞時說，...

埃及古神廟2千動物木乃伊出土 凸顯法老王地位

埃及文物官員今天表示，南部古城阿拜多斯的拉美西斯二世神廟，發現了至少2000個托勒密王朝時期公羊頭木乃伊，以及一座富麗堂...

卡達助美斡旋 「盧安達飯店」原型英雄獲釋

好萊塢電影「盧安達飯店」（Hotel Rwanda）英雄原型人物魯塞薩巴奇納（Paul Rusesabagina），獲盧...

憂中俄走太近？ 歐盟領導人密集訪北京

繼德國總理蕭茲、西班牙首相桑傑士、法國總統馬克宏及歐盟執委會主席范德賴恩接連訪問中國後，歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦